Вырезанная сцена из «Мстители: Финал»: Встреча Тони Старка с дочкой в камне души

Сегодня, 09:26Обсудить0

Благодаря стриминг-платформе Disney+ в сети появился фрагмент блокбастера «Мстители: Финал», вырезанный из финальной версии. Речь идет о сцене, в которой Тони Старк, уничтоживший Таноса и его армию с помощью Камней Бесконечности, переносится в перевалочный пункт Камня души, где его ждет будущая версия его дочери Морган (Кэтрин Лэнгфорд).

Братья Руссо изначально планировали включить сцену воссоединения в «Финал», но в итоге поняли, что она не работает: зрители на тест-просмотрах начали путаться, а должного эмоционального отклика достигнуть не удалось. В конечном счете режиссеры решили от нее отказаться.

В сети также нашелся короткий ролик о съемках сцены похорон Тони Старка, где практически все актеры франшизы собрались в одном месте.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиска.

Смотрите также

Премия People’s Choice Awards: «Мстители: Финал» — главный фильм 2019 года

11 ноября
Премия People’s Choice Awards: «Мстители: Финал» — главный фильм 2019 года

Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

Вчера
Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

Ролик о создании фильма «Мстители: Финал»: Цифровые чудеса

13 сентября
Ролик о создании фильма «Мстители: Финал»: Цифровые чудеса

Неудачные дубли из «Мстители: Финал»: Тони против багажника и косоглазый Клинт

24 июля
Неудачные дубли из «Мстители: Финал»: Тони против багажника и косоглазый Клинт

Главное сегодня

На Disney+ появились предупреждения об «устаревших культурных стереотипах»

3 часа назад
На Disney+ появились предупреждения об «устаревших культурных стереотипах»

Дель Торо, Эдгар Райт и Леа Сейду: Кто сыграл в «Death Stranding» Кодзимы

Сегодня
Дель Торо, Эдгар Райт и Леа Сейду: Кто сыграл в «Death Stranding» Кодзимы

Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Сегодня, 15:17
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Кадры из сериала «Ведьмак»: Геральт с мечом, монстр в болоте и Цири в пути

час назад
Кадры из сериала «Ведьмак»: Геральт с мечом, монстр в болоте и Цири в пути
Сериалы

Вестерн в далекой Галактике: Что нам ждать от «Мандалорца»

Вчера
Вестерн в далекой Галактике: Что нам ждать от «Мандалорца»

Музыкальный альбом Люка Эванса и еще 10 новостей дня

Сегодня, 15:02
Музыкальный альбом Люка Эванса и еще 10 новостей дня

Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза

Сегодня, 11:37
Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании