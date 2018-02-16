Режиссер «Нефти» Пол Томас Андерсон снимет фильм о школьнике в 1970-х

Сегодня, 09:03Обсудить0

Пол Томас Андерсон определился со своим следующим режиссерским проектом — лентой, действие которой развернется в 1970-х. Для работы над картиной Андерсон вернется в родную долину Сан-Фернандо, где он снимал «Ночи в стиле буги», «Магнолию» и «Любовь, сбивающую с ног».

Сюжет и название картины не раскрываются. Известно лишь, что в центре сюжета окажется старшеклассник, восходящая звезда кино и телевидения. Предполагается, что в фильме будет несколько отдельных, пересекающихся историй.

Андерсон написал сценарий фильма и лично спродюсирует проект. Сейчас режиссер занят подбором актеров.

Согласно источникам, старт съемок запланирован на февраль 2020 года.

Источник: Deadline

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