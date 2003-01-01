Генпрокуратура возбудила уголовные дела из-за невозврата субсидий Фонду кино

По итогам проверок, проведенных региональными прокуратурами, Генеральная прокуратура возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, выделенных Фондом кино. Об этом каналу ведомства «Эфир» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ органы прокуратуры субъектов РФ неоднократно проводили проверки соблюдения организациями кинематографии обязательств по производству фильмов и возврату полученных на эти цели субсидий, — говорит Куренной. — По их результатам инициировано возбуждение шести уголовных дел и проведение 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств».

Куренной также отметил, прокуратура проверила работу территориальных подразделений Федеральной службы судебных приставов (ФССП), занятых исполнением судебных актов о взыскании с кинокомпаний денег в пользу фонда.

Ранее Счетная палата опубликовала собственный отчет по проверке деятельности кинокомпаний, получивших финансовую поддержку от министерства культуры и Фонда кино. Вследствие проверки выяснилось, что система отбора заявок на оказание господдержки недостаточно точно регламентирована и лишена прозрачности. Эксперты Счетной палаты также выяснили, что некоторые кинокомпании не отчитываются о расходах государственных средств, и заподозрили их в выводе бюджетных денег в офшоры. Куренной уточнил, что прокуратура на получила материалы Счетной палаты о результатах проверки.

Источник: «Эфир»