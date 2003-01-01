Трейлер фильма «Соник в кино»: Обновленная версия скоростного ежа

Сегодня, 15:24Обсудить0

Международный трейлер:

Наслушавшись негативной критики в сети, создатели фильма «Соник в кино» вернулись к чертежам и значительно переработали дизайн главного героя. В корзину отправилась нарочитая реалистичность, и вместо этого Соника сделали похожим на себя из мультфильмов и видеоигр. Даже тон нового ролика отличается — он с уклоном на семейное веселье.

В фильме «Соник в кино» главный герой — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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