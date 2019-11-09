Кадры из второго сезона «Полового воспитания» и еще 16 новостей дня

Сегодня, 14:25Обсудить0

Студия Paramount выпустит фильм «Вавилон» Дэмьена Шазелла 25 декабря 2021 года

«Вавилон» — драма об истории Голливуда, когда индустрия начала перестраиваться с немого кино на звуковое. Сюжет фильма не раскрывается, но известно, что вымышленные герои будут пересекаться с реальными личностями, а Шазелл намерен снять картину с рейтингом R. Брэд Питт и Эмма Стоун могут исполнить в фильме главные роли.

Источник: Variety

Джейми Лоусон присоединилась к актерскому составу «Бэтмена» Мэтта Ривза

В картине Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого фильм покажет, как тот стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена. На данный момент неизвестно, кого сыграет Лоусон, для которой фильм станет дебютом в кино.

Источник: Collider

Трейлер мультфильма «Скуби-Ду»

Новая версия мультсериала о подростках, разбирающихся с загадочными делами, ожидается в кинотеатрах 14 мая 2020 года.

Сэм Трэммелл, Кэтрин МакФи и Кристиан Конвери снимутся в экранизации романа «Восход тигра»

Книга Кейт ДиКамилло рассказывает о скромном и замкнутом 12-летнем Робе Хортоне, который находит в лесу клетку с тигром. Вскоре Роб знакомится с девочкой Систин Бэйли, его полной противоположностью. Постепенно между ними завязывается дружба, и в итоге они поймут, что чувства и воспоминания, как и тигры, со временем все равно вырываются на свободу. Рэй Джиаратана написал сценарий адаптации и поставит картину.

Источник: Deadline

Сериал «Титаны» продлен на третий сезон

Проект стрим-сервиса DC Universe рассказывает о команде юных супергероев, которая под командованием бывшего напарника Бэтмена, Найтвинга, разбирается с разными противниками. Во втором сезоне им пришлось столкнуться с Детстроуком — самым смертоносным наемником вселенной DC. Третий сезон «Титанов» ожидается осенью 2020 года.

Источник: Deadline

Кадры из второго сезона сериала «Половое воспитание»

Проект Netflix вернется на экраны в 2020 году.

Фрэнк Грилло и Мэгги Кью снимутся в экшен-триллере «Катмен» (Cutman)

Главный герой картины — бывший боксер, вынужденный работать на местного криминального авторитета. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда он знакомится с маленькой девочкой, чья мать — героиновая наркоманка. Майкл Мэйлер поставит фильм.

Источник: Variety

Второй сезон сериала «Ты» выйдет на Netflix 26 декабря 2019-го

В центре сюжета проекта — успешный менеджер книжного магазина, который встречает талантливую начинающую писательницу. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Остров фантазий»

Действие фильма разворачивается на роскошном труднодоступном тропическом курорте, которым владеет загадочный мистер Рорк, готовый воплотить в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром? Российская премьера картины состоится 6 февраля 2020 года.

Мэтт Либерман напишет новый фильм о псе Рин Тин Тине

Рин Тин Тин — немецкая овчарка, которая в 1920-е спасла студию Warner Bros. от банкротства. После Первой мировой войны собака начала сниматься в кино и моментально стала чрезвычайно популярной. Героический пес, помогающий людям в экстренных ситуациях, появлялся в 27 картинах, среди которых «Там, где начинается север» и «Ночной крик». Согласно источникам, в новой версии Рин Тин Тин станет военной собакой, участвующей в секретных спецоперациях.

Источник: Deadline

Фантастика «Война завтрашнего дня» с Крисом Праттом выйдет 25 декабря 2020 года

Картина, ранее называвшаяся «Призрачный призыв», расскажет о будущем, где идет разрушительная война с инопланетной расой. В попытке переломить ход конфликта ученые начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. Режиссер — Крис МакКей.

Пратт ранее опубликовал в Instagram фото со съемок фантастической ленты.

Источник: Deadline

Netflix выпустит военную картину «Битва на Шельде»

Действие фильма развернется в 1944 году и расскажет о кровопролитном (погибло 10 тысяч человек), но важном сражении, которое позволило союзным войскам сохранить ценный путь снабжения. В центре сюжета картины — три героя. Это молодой голландец, сражающийся на стороне немцев, английской пилот и местная девушка, участница движения Сопротивления. Маттис ван Хейниген-мл. занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Объявлены номинанты премии «Золотой единорог — 2019»

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

С остальными номинантами можно ознакомиться на сайте премии. Награда «Золотой единорог» будет вручена в рамках фестиваля Russian Film Week. В жюри вошли Пьер Спенглер, Лео Барраклоу, Данила Козловский, Андрей Плахов и Елизавета Сурганова, главный редактор КиноПоиска.

Источник: Пресс-служба премии «Золотой единорог»

Стартовали съемки второго сезона сериала «Карнивал Роу»

Действие сериала разворачивается в неовикторианском мегаполисе, где укрываются мифические существа, стекаясь туда из своих разоренных войной земель. Дата премьеры второго сезона пока не сообщается.

Уильям Грэхэм назначен шоураннером сериала «Дэйзи Джон и шестеро» (Daisy Jones and the Six)

12-серийный проект основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рида. Сюжет вращается вокруг резкого взлета и не менее резкого падения вымышленной рок-группы 1970-х.

Источник: THR

Тизер восьмого сезона сериала «Родина»

Заключительный сезон остросюжетного проекта стартует 9 февраля 2020 года.

Келли МакКормак и Приссила Дельгадо снимутся в сериале Amazon «Их собственная лига»

Проект основан на одноименной комедийной драме, которая рассказывала о Женской бейсбольной лиге, созданной в Штатах в 1943 году, когда все мужчины были на войне. Создатели сериала намерены придерживаться сюжетной канвы оригинала, начать с формирования лиги в 1943 году и сосредоточиться на команде «Рокфордские персики», где играют главные героини, сестры Дотти и Кит. Проект в подробностях покажет, как они справляются с игрой, личными отношениями, похождениями в барах и с жизнью в Америке тех лет.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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