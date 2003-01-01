Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс приняли участие в записи нового выпуска передачи Variety «Актеры с актерами», где обсудили свои карьеры после «Мстители: Финал». Йоханссон, которая в 2020 году вновь сыграет Черную Вдову в сольном фильме, спросила Эванса, готов ли он вернуться к роли Капитана Америка. Актер признался, что был бы рад, но только если этого потребует история персонажа.

«Никогда не зарекайся. Я обожаю этого персонажа. Не знаю», — ответил Эванс на вопрос Йоханссон.

«Это не окончательное „нет“, но я и не тороплюсь говорить „да“, — уточнил актер. — Я сейчас занят другими делами. Мне кажется, историю Кэпа было чрезвычайно сложно безупречно выполнить от начала до конца, и, думаю, они провели отличную работу, чтобы закончить его путешествие».

«К ней нельзя возвращаться только из-за денег, — продолжает Эванс. — Только не для того, чтобы порадовать зрителя. Что мы еще раскрываем? Что добавляем к истории? Должно много чего совпасть».

Йоханссон согласна, что история Стива Роджерса получила достойное завершение в «Финале»: персонаж вернулся в прошлое, где остался вместе со своей возлюбленной Пегги Картер.

«Это была прекрасная катарсическая концовка, и я была в восторге, что это произошло со Стивом. Думаю, он заслужил. В этом было его счастье», — считает Йоханссон.

В итоге Эванс признал, что его возвращение к роли Капитана Америка только испортило бы идеальное завершение истории персонажа. Актер уверен: лучше все оставить как есть и ничего не менять.

28 ноября зрители увидят Эванса в детективе Райана Джонсона «Достать ножи». 6 декабря на Netflix выйдет драма «Брачная история», в которой Йоханссон снялась вместе с Адамом Драйвером.

Источник: Variety

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