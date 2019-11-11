Завершились съемки девятого «Форсажа»

Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы. «Официально закончили съемки „Форсажа 9“, — написал Лин. — Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съемочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса».

It’s an official #F9 Wrap! This is by far the most ambitious film of the series and I am forever grateful to our amazing crew from London, Edinburgh, Tbilisi (Georgia), Phuket & Krabi (Thailand), and Los Angeles. pic.twitter.com/ggFGxwHuz7 — Justin Lin (@justinlin) November 11, 2019

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. В продолжении вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Вместе с ними на экране появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай.

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