Завершились съемки девятого «Форсажа»

Сегодня, 09:44Обсудить0

Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы. «Официально закончили съемки „Форсажа 9“, — написал Лин. — Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съемочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса».

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. В продолжении вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Вместе с ними на экране появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Смотрите также

Съемки «Фантастических тварей 3» стартуют весной 2020 года

5 ноября
Съемки «Фантастических тварей 3» стартуют весной 2020 года

Видео о съемках «El Camino: Во все тяжкие»: Винс Гиллиган и Аарон Пол о создании продолжения

30 октября
Видео о съемках «El Camino: Во все тяжкие»: Винс Гиллиган и Аарон Пол о создании продолжения

Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн

25 октября
Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн

Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

28 октября
Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Главное сегодня

Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

час назад
Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка
Бюро находок

Видео дня: Уилл Смит с сыном сняли свою версию «Матрицы»

3 часа назад
Видео дня: Уилл Смит с сыном сняли свою версию «Матрицы»

Завершились съемки девятого «Форсажа»

Сегодня, 09:44
Завершились съемки девятого «Форсажа»

Финальный трейлер «Мандалорца»: Непобедимый охотник за головами

Сегодня, 09:09
Финальный трейлер «Мандалорца»: Непобедимый охотник за головами
Культовые сериалы

Сигареты и перемены: Как «Безумцы» разрушили американскую мечту

Вчера
Сигареты и перемены: Как «Безумцы» разрушили американскую мечту

Завораживающе красивый сиквел: Первая реакция на «Холодное сердце 2»

Вчера
Завораживающе красивый сиквел: Первая реакция на «Холодное сердце 2»
Сборы

Американский бокс-офис: «Мидуэй» потопил Стивена Кинга

Вчера
Американский бокс-офис: «Мидуэй» потопил Стивена Кинга
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании