Слух дня: Морбиус Джареда Лето появится в «Блэйде» студии Marvel

Сегодня, 15:19Обсудить0

Согласно источникам, Морбиус, живой вампир, может преодолеть границу между франшизами Marvel и Sony. По последней информации, студии рассматривают антигероя-кровопийцу в исполнении Джареда Лето в качестве второстепенного персонажа в фильме «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Источники также отмечают, что вопрос с «Блэйдом» далек от завершения, и Морбиус в итоге может появиться в киновселенной Marvel в отдельном фильме — «Сыновья полуночи» о команде сверхъестественных персонажей. По слухам, он также находится в разработке.

На данный момент какие-либо подробности «Блэйда» отсутствуют. Marvel анонсировала фильм в июле 2019-го на Comic-Con в Сан-Диего и объявила лишь, что главную роль исполнит Али. Пока не сообщается, кто поставит картину или когда состоится релиз.

Фильм «Морбиус» расскажет историю ученого Майкла Морбиуса, который с детства страдал от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и создает на ее основе новую сыворотку. Но препарат вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Источник: WeGotThisCovered

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