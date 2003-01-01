Американский бокс-офис: «Мидуэй» потопил Стивена Кинга

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 8 по 10 ноября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Мидуэй» (1-я неделя), 17,5 млн долларов, 3242 кинотеатра

11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, в США отмечают День ветеранов — государственный праздник в честь всех, кто служил в американской армии. В этом году это понедельник, так что уик-энд длится на день дольше обычного, но голливудские студии не смогли в полной мере этим воспользоваться: по-настоящему больших премьер в эти выходные не было. Когда-то в графике на этих датах стоял новый «Джеймс Бонд», но релиз «Не время умирать» перенесли на апрель.

Зато в кинотеатрах вышло сразу четыре фильма поменьше. Первым из них стала новая работа Роланда Эммериха о ключевом сражении тихоокеанского театра Второй мировой — между американскими и японскими ВМС. Казалось бы, логично, что накануне Дня ветеранов лидером проката стало военное кино, но неделю назад ни у кого не было сомнений, что первым окажется «Доктор Сон» по Стивену Кингу. Как это часто бывает с фильмами гигантомана Эммериха, «Мидуэй» получил провальную критику (41% на Rotten Tomatoes), зато у него на редкость хорошие оценки зрителей (A на CinemaScore). Его активно смотрят в консервативных штатах Среднего Запада и Юга, больше половины зрителей по стране — мужчины старше 25 лет. В социальных сетях активно обсуждают достоверность исторической реконструкции, и можно ждать, что в следующие недели динамика сборов у «Мидуэя» будет хорошей: взрослым зрителям более свойственно идти в кино не в первые выходные. Правда, при всех этих успехах «Мидуэй» может не выйти на окупаемость: в производстве он стоил около 100 млн долларов.

2. «Доктор Сон» (1-я неделя), 14,1 млн долларов, 3855 кинотеатров

Настоящий шок для Warner Bros.: сиквел «Сияния» с Юэном Макгрегором в роли повзрослевшего Дэнни Торранса, по оценкам студии, должен был собрать 25 млн долларов, а получил почти вдвое меньше. «Доктору Сон» удалось заработать и хорошую прессу (74% на Rotten Tomatoes), и даже высокие оценки публики (B+ на CinemaScore — для хоррора это выше среднего). Но это не помогло получить первое место в рейтинге, которое, как все считали, было фильму обеспечено.

По сравнению с «Кладбищем домашних животных», которое стартовало в апреле с 24,5 миллиона, у «Доктора» менее сбалансированный состав зрителей: большой перекос в сторону мужчин (57% публики) и огромный — в сторону зрелых людей (74% старше 25 лет). Похоже, что ассоциация с древним «Сиянием» не пошла сиквелу на пользу. Молодой аудитории фильм Стэнли Кубрика, вышедший почти 40 лет назад, известен не очень хорошо. Ну, а имя Стивена Кинга само по себе, как теперь видно, не может сделать кассу. Warner Bros. действовала на волне успеха «Оно», но тот фильм был основан, во-первых, на более популярной книге (роман «Доктор Сон» вышел еще в 2013 году, и его название не на слуху), а во-вторых, на яркой и понятной концепции — клоун, терроризирующий детей. Огромный хронометраж в 151 минуту тоже не помог делу (та же проблема, кстати, была у «Оно 2»).

3. «Игры с огнем» (1-я неделя), 12,8 млн долларов, 3125 кинотеатров

Семейная комедия о бригаде пожарных, которым приходится нянчить детей, стартовала лучше ожиданий. Еще немного, миллион долларов с небольшим — и сборов хватило бы для второго места в десятке. «Игры с огнем» — очевидная безделушка, кино, совершенно лишенное амбиций, сделанное за небольшие деньги и без звезд. На Rotten Tomatoes у него 24% — худший результат среди всех новых фильмов недели.

При этом результат первого уик-энда у «Игр с огнем» отличный. Сюжет о том, как брутальные мужики возятся с малышней, — шутка, которая не перестает работать от многочисленных повторений (привет «Лысому няньке» с Вином Дизелем). Кроме того, «Игры» сделаны в стратегически выгодном жанре: на него ходят целыми семьями, а значит, билетов продается больше. Но со скучными фильмами это не срабатывает, а этот зрители принимают довольно тепло — на CinemaScore у «Игр» B+.

4. «Рождество на двоих» (1-я неделя), 11,6 млн долларов, 3448 кинотеатров

Жанр романтической комедии — экономически сложный в современных реалиях: в Голливуде сейчас считается, что такое кино стоит делать не для проката, а сразу для стриминга. Случай «Рождества на двоих» показывает, что это справедливое мнение. Вводные у фильма такие, что он, кажется, должен был сработать: песни Джорджа Майкла (оригинальное название — «Last Christmas» — цитирует один из его хитов), симпатичные артисты Эмилия Кларк и Генри Голдинг, все очень мило. Но при бюджете в 25—30 миллионов старта с 11,6 миллиона недостаточно. Еще в самом начале недели аналитики предсказывали «Рождеству на двоих» более высокие сборы. Кажется, отмечать Рождество в начале ноября еще рановато.

5. «Терминатор: Темные судьбы» (2-я неделя), 10,8 млн долларов (-63%), 4086 кинотеатров

Шестой «Терминатор» заслужил звание одного из крупнейших провалов года. К настоящему моменту фильм с бюджетом в 180 миллионов заработал в Америке всего 48 миллионов. Пора признать: некоторые франшизы невозможно длить бесконечно, и «Темные судьбы» не первый подобный кейс даже в этом году (вспомним «Люди Икс: Темный Феникс»).

6. «Джокер» (6-я неделя), 9,2 млн долларов (-32%), 2806 кинотеатров (-713)

От миллиарда долларов в мире «Джокера» отделяет всего ничего: сейчас у антигероя DC 985 миллионов (из них 313 миллионов в Америке). В десятке «Джокер» должен продержаться еще неделю-другую.

7. «Малефисента: Владычица тьмы» (4-я неделя), 8 млн долларов (-38%), 3201 кинотеатр (-619)

Четвертый уик-энд не внес радикальных изменений в судьбу диснеевской злодейки. В Америке «Малефисента 2» вплотную подошла к отметке в 100 миллионов, а во всем мире у нее 430 млн сборов. Вроде бы и хорошо, но по меркам Disney слабовато.

8. «Гарриет» (2-я неделя), 7,2 млн долларов (-38%), 2186 кинотеатров (+127)

Биография аболиционистки Гарриет Табмен немного прибавила залов, и фильм хорошо прошел второй уик-энд. Падение по сравнению с первым составило всего 38%. Фильму помогают хорошая пресса (критика играет большую роль в случае серьезного взрослого кино) и сарафанное радио. Шансы на оскаровские номинации постепенно растут.

9. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (4-я неделя), 4,3 млн долларов (-42%), 2427 кинотеатров (-910)

Сиквел развеселого зомби-капустника покидает десятку с невыдающимся, но нормальным результатом — четыре недели в топе и 66 миллионов сборов в Америке. В остальных странах цифры так себе, но перейти за 100 миллионов в мире «Zомбилэнд» успел.

10. «Семейка Аддамс» (5-я неделя), 4,2 млн долларов (-50%), 2674 кинотеатра (-933)

Еще один хеллоуиновский релиз, покидающий топ-10 вслед за «Zомбилэндом». На пятой неделе проката у перезапуска «Семейки Аддамс» в активе 91 миллион.

На следующей неделе за лидерство в прокате будут бороться три новых широких релиза — автомобильная драма «Ford против Ferrari» (около 3500 кинотеатров), новые «Ангелы Чарли» (3300) и «Хороший лжец» с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом (2500 кинотеатров).