Кевин Файги прокомментировал слова Мартина Скорсезе о Marvel

Глава студии Marvel Кевин Файги не согласен с нашумевшим высказыванием Мартина Скорсезе, который сравнил фильмы Marvel с парками аттракционов, лишенными рисков. Файги уверен: Marvel постоянно рискует с новыми проектами и неустанно двигает кино вперед.

«Мне кажется, это не так. Мне кажется, это неправильно, — говорит Файги по поводу заявления, что фильмы Marvel не кино. — И я, и все, кто работает над этими фильмами, любят кино, любят смотреть фильмы в кинотеатрах, любят опыт просмотра фильмов вместе с другими людьми».

Спор вокруг фильмов Marvel начался 3 октября, когда Скорсезе признался, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. О том, как разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино». Впоследствии Скорсезе написал авторскую колонку в New York Times, где раскритиковал состояние современной киноиндустрии.

«Многое из того, что для меня определяет кино, можно найти в фильмах Marvel, — пишет Скорсезе. — Чего там нет, так это откровения, загадки, настоящей эмоциональной опасности. Нет никакого риска. Эти фильмы снимаются, чтобы удовлетворить конкретные требования, и создаются как вариации конечного количества тем».

Файги, в свою очередь, уверен, что студия Marvel постоянно экспериментирует, накладывая супергероев на разные жанры. «Человек-муравей», по сути, был фильмом об ограблении, а «Первый Мститель: Другая война» — политическим триллером.

«Мы сделали „Противостояние“. Два наших самых популярных персонажа ввязались в очень серьезный теологический и физический спор, — заметил Файги. — В конце „Войны бесконечности“ мы убили половину всех наших персонажей. Мне кажется, для нас очень весело использовать успех, чтобы рисковать и двигаться в разных направлениях».

В качестве рискованных проектов студии Файги вспомнил о сериале «Ванда/Вижн», который разрабатывается для стрим-сервиса Disney+.

«Ничего подобного мы до этого не делали. Ничего подобного в жанре еще не было, — рассказал Файги. — И да, если вам не нравится идея, что у человека могут быть сверхспособности и в одну и ту же категорию пихают все, где это есть, то, возможно, эти проекты не для вас. Но, говоря по правде, все они, как и любая хорошая фантастика, — аллегория».

По мнению Файги, еще один рискованный проект Marvel — фантастический блокбастер «Вечные», режиссерское кресло которого занимает Хлои Чжао.

«Это очень большой фильм. Это очень дорогостоящий фильм, — заметил Файги. — И мы делаем его, потому что верим в видение Чжао, верим в этих персонажей и верим, что мы должны расти, эволюционировать, меняться и двигать жанр вперед. Если это не риск, то я тогда не знаю что».

В конечном счете Файги уверен, что искусство — вещь субъективная и каждый судит его по-своему.

«У каждого есть свое определение кино. У каждого есть свое определение искусства. У каждого есть свое определение риска, — считает Файги. — Кто-то считает, что это не кино. У каждого есть право на свое мнение. У каждого есть право повторять это мнение. У каждого есть право написать авторскую колонку об этом мнении, и мне не терпится узнать, что будет дальше. А мы тем временем продолжим снимать фильмы».

Сейчас Файги и Marvel работают над четвертой фазой киновселенной 2020—2021. В ней не только вернутся знакомые герои, такие как Черная Вдова и Доктор Стрэндж, но будут представлены и новые, среди которых Вечные и Шан-Чи.

Источник: THR

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