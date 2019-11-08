Проморолик «Мира Дикого Запада» и еще 14 новостей выходных

Дэнни Сапани, Олив Грэй и Чарли Мерфи снимутся в сериале Halo

Проект — экранизация одноименной игровой серии, действие которой разворачивается в XXVI веке, когда между земными силами Космического командования Объединенных Наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идет ожесточенная война. Люди изо всех сил сражаются за выживание, но все же сдают свои позиции на всех фронтах. Последней надеждой в этих условиях стал проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами. Главную роль — суперсолдата Мастера Чифа — в сериале исполнит Пабло Шрайбер. Отто Батхёрст занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Адам МакКей планирует поставить картину «Не смотри вверх» (Don’t Look Up)

В центре сюжета — два астронавта, которые узнают, что через шесть месяцев Землю уничтожит метеорит. Они берутся предупредить об угрозе всех людей. По словам МакКея, «Не смотри вверх» будет по духу ближе к фильмам «Плутовство», «Доктор Стрейнджлав» и «Телесеть», нежели к его предыдущим проектам.

Источник: Deadline

Проморолик третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Компания Incite, представленная в видео, сыграет важную роль в сюжете третьего сезона, премьера которого запланирована на 2020 год. Первые два сезона «Мира Дикого Запада» прямо сейчас можно посмотреть по подписке «КиноПоиск+Амедиатека».

Том Липински получил роль во втором сезоне сериала «Сквозь снег»

Действие проекта будет развиваться спустя семь лет после того, как в результате катаклизмов Земля превратилась в кусок льда. Остатки человечества населяют гигантский поезд, беспрерывно наматывающий круги по железнодорожным путям, заранее проложенным через всю планету. В поезде царит строгая классовая иерархия — от правящей элиты в первых вагонах до угнетенных в хвосте.

Источник: Deadline

Демиан Бишир присоединился к актерскому составу драмы «Доброе утро, полночь»

В центре сюжета — пожилой астроном Августин (Джордж Клуни), всю жизнь изучавший звезды. Когда приходят новости о некой катастрофе, он остается совершенно один на арктической исследовательской станции. Именно там он встречает загадочную девочку Айрис, пока постепенно затихают отголоски остального мира. Параллельно с продолжительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливан (Фелисити Джонс). Августин и Салливан находятся за миллионы миль друг от друга, но их судьбы неразрывно связаны. Клуни также поставит картину.

Источник: Variety

Заставка четвертого сезона «Рика и Морти»

После мировой премьеры четвертый сезон «Рика и Морти» будет эксклюзивно доступен онлайн на КиноПоиск HD, где сейчас можно посмотреть три предыдущих сезона в озвучке Сыендука.

Марша Гей Харден и Кларк Грегг снимутся в фильме Netflix «Дерзость»

Лента расскажет о старшекласснице из небольшого городка, которая вдохновляется активистским прошлым своей матери и устраивает в школе феминистическую революцию. Эми Полер поставит картину.

Источник: Deadline

Сэнг Ким назначен шоураннером сериала «Наследие Юпитера»

Экранизация одноименного комикса Марка Миллара, проект рассказывает о мире, где существуют супергерои. Они впервые появились в 1930-е, и ими стали обычные американцы, которые отправились в далекие земли в поисках спасения от Великой депрессии. По прошествии лет супергерои, ставшие нерушимыми идеалами надежды и порядка, обзавелись детьми, которым непросто смириться с легендарными родителями. Их мало волнует спасение мира. Вместо этого они предпочитают проводить время в клубах и на вечеринках. Но все меняется, когда Мозговая Волна решает захватить контроль над страной. Теперь отпрыскам знаменитых героев все-таки придется заняться родительским делом. Изначально сериал для Netflix разрабатывал Стивен С. ДеНайт, который отказался от проекта, сославшись на творческие разногласия.

Источник: Deadline

Концепт-арт фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Художник Райан Мейнердинг опубликовал в Instagram альтернативную версию водяного элементаля — Гидромена, сделанную ближе к оригинальному варианту из комиксов.

Рафаэль Касаль присоединился к актерскому составу сериала «Птичка Господа милосердного»

Сюжет проекта вращается вокруг юного раба Ониона, чей отец погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном. Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859-м в попытке начать восстание рабов они совершили налет на армейское хранилище в Харперс-Ферри. Восстание не случилось, но их действия в итоге привели к Гражданской войне в США.

Источник: Deadline

Кристал Рид исполнит главную роль в триллере «Сбежать с поля» (Escape The Field)

В центре сюжета — шестеро незнакомцев, которые приходят в себя посреди бесконечного кукурузного поля. Они не знают, как здесь оказались, и теперь должны сбежать, пока охоту за ними ведет нечто загадочное. Режиссер — Эмерсон Мур.

Источник: Deadline

Раскадровка из фильма «Лига справедливости»

Режиссер Джей Олива опубликовал в Twitter раскадровку битвы Супермена со Степным Волком, подписав картинку хештегом #ВыпуститеВерсиюСнайдера.

Мэттью Грей Гублер и Анджела Сарафян снимутся в языческой комедии «Король-рыцарь» (King Knight)

Картина расскажет о верховном жреце шабаша современных ведьм, вынужденном разбираться с собственным прошлым, когда он был примерным юношей. Ричард Бейтс-мл. занимает режиссерское кресло фильма.

Источник: Deadline

Apple выпустит остросюжетный сериал «Увольнение» (Severence)

Действие проекта развернется в застенках международной корпорации Lumen Industries, которая пытается контролировать повседневную деятельность своих сотрудников. Адам Скотт исполнит главную роль. Бен Стиллер поставит и спродюсирует сериал.

Источник: Deadline

Кейтлин Дивер и Джонатан Такер снимутся в сериале-антологии «Земля монстров» (Monsterland)

Восьмисерийный проект, основанный на книге Натана Баллингруда «Озерные монстры Северной Америки», расскажет о жителях городка в Луизиане, которые постоянно сталкиваются с разными монстрами, от вампиров до падших ангелов. Эти встречи заставляют местных жителей пересмотреть отношение к собственным сломанным жизням.

Источник: THR

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