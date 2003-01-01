Премия People’s Choice Awards: «Мстители: Финал» — главный фильм 2019 года

В Лос-Анджелесе прошла 45-я церемония вручения премии People’s Choice Awards, победители которой выбираются по результатам зрительского голосования. Главным фильмом 2019 года зрители выбрали блокбастер «Мстители: Финал», который также забрал приз в номинации «Лучший экшен-фильм». Отдельно зрители отметили Роберта Дауни-мл., победившего в категории «Лучший актер».
Среди сериалов победу одержали «Очень странные дела». «Теория большого взрыва» взяла приз как лучший комедийный сериал, а главной звездой комедийного сериала выбрали Кристен Белл в сериале «В лучшем мире».
Дженнифер Энистон вручили специальную награду Icon Award.
Победители распределись следующим образом:
- Лучший фильм — «Мстители: Фильм»;
- Лучшая комедия — «Загадочное убийство»;
- Лучший экшен-фильм — «Мстители: Финал»;
- Лучшая драма — «После»;
- Лучший семейный фильм — «Аладдин»;
- Лучший актер — Роберт Дауни-мл., «Мстители: Финал»;
- Лучшая актриса — Зендея, «Человек-паук: Вдали от дома»;
- Звезда драмы — Коул Спроус, «В метре друг от друга»;
- Звезда комедии — Ной Сентинео, «Идеальное свидание»;
- Звезда экшен-фильма — Том Холланд, «Человек-паук: Вдали от дома»;
- Звезда анимационного фильма — Бейонсе, «Король Лев»;
- Лучший сериал — «Очень странные дела»;
- Лучший драматический сериал — «Очень странные дела»;
- Лучший комедийный сериал — «Теория большого взрыва»;
- Лучший фантастический сериал — «Сумеречные охотники»;
- Лучший сериал для непрерывного просмотра — «Чужестранка»;
- Лучший сериальный актер — Коул Спроус, «Ривердэйл»;
- Лучшая сериальная актриса — Милли Бобби Браун, «Очень странные дела»;
- Звезда драматического сериала — Зендея, «Эйфория»;
- Звезда комедийного сериала — Кристен Белл, «В лучшем мире».
Источник: THR
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