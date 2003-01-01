Премия People’s Choice Awards: «Мстители: Финал» — главный фильм 2019 года

2 часа назадОбсудить0

В Лос-Анджелесе прошла 45-я церемония вручения премии People’s Choice Awards, победители которой выбираются по результатам зрительского голосования. Главным фильмом 2019 года зрители выбрали блокбастер «Мстители: Финал», который также забрал приз в номинации «Лучший экшен-фильм». Отдельно зрители отметили Роберта Дауни-мл., победившего в категории «Лучший актер».

Среди сериалов победу одержали «Очень странные дела». «Теория большого взрыва» взяла приз как лучший комедийный сериал, а главной звездой комедийного сериала выбрали Кристен Белл в сериале «В лучшем мире».

Дженнифер Энистон вручили специальную награду Icon Award.

Победители распределись следующим образом:

Источник: THR

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиска.

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