Сценаристка «Рика и Морти» напишет «Женщину-Халка» для Disney+

Джессика Гао, лауреат премии «Эмми» за эпизод «Огурчик Рик» мультсериала «Рик и Морти», разработает для Disney+ и Marvel сериал «Женщина-Халк», сообщает THR. Гао займет пост шоураннера проекта и возглавит сценарную группу, работающую над сериалом.

Главная героиня «Женщины-Халка» — Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера, оригинального Халка. После несчастного случая Брюс сделал ей переливание своей крови, в результате чего она получила возможность трансформироваться в Халка. Дженнифер меньше своего родственника, но также сильна и полностью сохраняет человеческий разум. Став супергероем, она не забыла о своей настоящей профессии юриста и продолжила помогать людям в суде.

Также стало известно, кто поработает над сериалом «Лунный Рыцарь», который вместе с «Женщиной-Халком» и «Мисс Марвел» был анонсирован в августе 2019 года в рамках конвента D23. Шоураннером проекта назначен Джереми Слэйтер, разработавший для Netflix экранизацию комикса «Академия „Амбрелла“».

«Лунный Рыцарь» расскажет историю Марка Спектора, профессионального наемника и супергероя. Во время выполнения миссии в Африке он получил смертельное ранение и должен был умереть, но был спасен египетским богом Луны — Хонсу, который подарил Марку новую жизнь и укрепил его тело. Став посланцем Хонсу на земле, Марк вернулся в Нью-Йорк, где в образе Лунного Рыцаря начал сражаться с местной преступностью. При этом характерной чертой персонажа является психическая неуравновешенность. Спектор страдает от раздробления личности и не всегда точно знает, кто он на самом деле.

Все сериалы разрабатываются для стриминг-платформы Disney+, на которой в ближайшем будущем будет выпущено несколько многосерийных проектов, связанных с киновселенной Marvel. Осенью 2020 года выйдет сериал «Сокол и Зимний Солдат». Летом-весной 2021-го свет увидят «Локи», «Ванда/Вижн» и анимационный «Что если…?», а осенью того же года состоится релиз «Соколиного Глаза».

Источник: THR 1 / THR 2

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