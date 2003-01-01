Французская актриса обвинила Романа Поланского в изнасиловании

Сегодня, 09:25Обсудить0

Валентина Монньер рассказала французской газете Le Parisien, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера Романа Поланского. По словам актрисы, это произошло на лыжном курорте в Гштад в Швейцарии, когда ей было 18 лет. Несколько людей подтвердили изданию, что Монньер ранее обсуждала с ними происшествие.

Согласно заявлению Монньер, в 1975 году она не была лично знакома с Поланским, когда с друзьями согласилась посетить его личный загородный домик в Швейцарии, чтобы покататься на лыжах. По ее словам, одним вечером после ужина Полански пригласил ее к себе. Она застала режиссера голым, он напал на нее, ударил, сорвал одежду и изнасиловал. Полански также пытался заставить ее проглотить некую таблетку.

При этом Поланскому не грозит суд, так как по французскому законодательству дела сроком более 20 лет не рассматриваются. Монньер отметила, что не заговорила о происшествии ранее, потому что боялась действий со стороны Поланского: «Я сказала себе: это Роман Полански, он не может рисковать, чтобы об этом кто-то узнал. Он меня просто убьет».

Монньер призналась, что решила заговорить об изнасиловании в связи с предстоящим выходом во французский прокат фильма Поланского «Офицер и шпион». Премьера картины прошла на кинофестивале в Венеции, где лента получила особый приз жюри. Подробнее о ленте КиноПоиск рассказывал в материале «„Офицер и шпион“ Романа Поланского: Дело Дрейфуса для школьников».

«Изнасилование — бомба замедленного действия, — говорит актриса в беседе с Le Parisien. — Воспоминания о нем не угасают. Они превращаются в призрака, который следует за тобой и незаметно меняет тебя».

«Я объявила об этом преступлении, зная, что за этим не последует какого-либо наказания, в попытке остановить вседозволенность, исключительность. Публичные персоны считаются моделями для подражания. Боготворя виновных, мы лишаем людей возможности осознать серьезные последствия своих действий», — добавила актриса.

Полански уже несколько лет живет и работает во Франции, куда сбежал в 1978 году, когда лос-анджелесский суд признал его виновным в растлении несовершеннолетней. Впоследствии с обвинениями выступили еще четыре женщины.

Сам Полански всячески отрицает обвинения со стороны Монньер и даже планирует подать иск против Le Parisien, напечатавшей заявление актрисы.

Источник: Variety

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