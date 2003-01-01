9 лучших трейлеров недели: Человек-невидимка, Ип Ман и душа Pixar

«Битва при Панипате»

Болливудский военный боевик о так называемой третьей битве при городе Панипат в 1761 году, где сразились силы империи маратхов (индуистов) против коалиции короля Афганистана и его индийских союзников (мусульман). Поскольку отечественный кинематограф нас подобными картинами не балует, всегда интересно посмотреть на эпики иностранного производства. Тем более что данное сражение считается самым крупным в XVIII веке и самым кровопролитным по количеству погибших за один день.

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«Душа»

Сценаристы Pixar решили передохнуть от сиквелов и вместо этого сосредоточиться на оригинальных историях. Одна из них — фильм о мире душ, где зарождаются все человеческие мечты, желания и увлечения. Именно они помогают людям стать лучше и достичь небывалых высот.

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«Ип Ман 4»

Продолжение истории легендарного популяризатора кунг-фу. Великий мастер приезжает в Америку, где ему приходится кулаками убеждать скептиков в мощи и действенности китайского боевого искусства, а также защищать его философию. Но кому интересны все эти незначительные подробности, когда на экране впервые сойдутся Донни Йен и Скотт Эдкинс, и даже имеется модный в этом сезоне Брюс Ли.

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«Новый Папа»

Показав необычного современного понтифика в сериале «Молодой Папа», Паоло Соррентино поднял ставки и добавил нового главу католической церкви — не менее человечного и противоречивого. Но это не значит, что Ленни Белардо в исполнении Джуда Лоу остался в прошлом. Он лежит в коме и ждет своего часа, чтобы вернуться на экран и столкнуться с Джоном Малковичем.

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«Перевертыш»

Очередной хоррор, рифмующий с леденящим душу ужасом родственные связи и наследование, которые мы не выбираем. Проведя детство не в лучших условиях, молодая женщина пытается жить обычной скучной жизнью, когда выясняется, что ее бабушка стала жертвой странного и жестокого убийства. Героине придется вернуться в давно покинутый отчий дом и провести радикальную психотерапию — разобраться с проблемами, посмотрев в лицо неприятным тайнам собственного семейства.

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«Плохие парни навсегда»

Прошли годы, и «Плохие парни» готовятся вернуться на экран, чтобы в итоге, вероятно, оставить его навсегда. Но сперва Уилл Смит и Мартин Лоуренс в очередной раз покажут свою версию взрывной бадди-комедии о вечном конфликте противоположностей. Только в этот раз обойдется без Майкла Бэя. Хорошо это или плохо, станет понятно в январе 2020 года.

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«Расправа»

Любопытный и стильный неонуар о мести в небольшом южном городке. На экране Америка 1950-х, неон, продажные копы, неуправляемые бандиты и одинокая женщина, которая взяла правосудие в свои руки и решительно настроена добиться справедливости. А для этого придется пойти по трупам.

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«Цвет из иных миров»

Голливуд нечасто балует зрителя экранизациями Говарда Филлипса Лавкрафта, так что проект Ричарда Стэнли выглядит очень интересно. Вдвойне интересно, что для адаптации выбрали рассказ о воздействии чего-то инопланетного, что не поддается объяснению человеческим языком. Происходящее на экране, тем не менее, выглядит вполне безумно и пугающе, что не может не радовать.

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«Человек-невидимка»

Режиссер Ли Уоннелл взялся вернуть хорошо знакомому персонажу былое величие, выстроив вокруг фантастического сюжета о невидимом человеке жутковатую историю о токсичных отношениях. Да, рассказами о Человеке-невидимке сейчас мало кого напугаешь, зато история о деспотичных людях, которые не видят границ, знакома многим.

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