Продолжение сериала «Дурман» и еще 19 новостей дня

Альфонсо Гомес-Рехон поставит драму «Экстренные новости» с Крисом Пайном

Действие картины развернется 22 ноября 1963 года, когда в Техасе был убит президент США Джон Кеннеди. Ведущий новостей Уолтер Кронкайт вместе со своим продюсером Доном Хьюиттом, начальником Джимом Обри и молодым репортером Дэном Разэром пытается как можно быстрее разобраться в ситуации, после того как поступила первая информация о выстрелах в Далласе.

Источник: The Playlist

Зои Салдана исполнит главную роль в мини-сериале Netflix «С самого начала» (From Scratch)

Проект расскажет об американке, которая во время обучения в Италии влюбляется в сицилийца и вместе с ним возвращается в Штаты. Когда он неожиданно умирает вследствие тяжелой болезни, она должна найти в себе силы жить дальше и воспитать их дочь. Сюжет сериала основан на одноименных мемуарах Темби Лок.

Источник: Variety

Канал Fox не стал продлевать сериал «БХ90210» на второй сезон

Продолжение американского молодежного телехита 1990-х «Беверли-Хиллз 90210» ограничится одним сезоном. По сюжету герои, чьи пути разошлись 19 лет назад, с окончанием сериала, решают воссоединиться, чтобы сделать ремейк прославившего их проекта. Однако процесс съемок становится более увлекательным зрелищем, чем их результат.

Источник: Deadline

Постеры фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Российская премьера приключенческой картины состоится 12 декабря 2019 года.

Винсент Д’Онофрио получил роль в драме «Глаза Тэмми Фэй»

В центре сюжета картины — стремительный взлет, падение и раскаяние телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников. Майкл Шоуолтер поставит картину.

Источник: Deadline

Канал Starz выпустит продолжение сериала «Дурман»

Оригинальный сериал рассказывал о примерной американской домохозяйке, матери двоих детей, которая от безысходности начинает приторговывать травкой. Вскоре у нее начинают отовариваться все соседи: адвокаты, финансисты и другие приличные, на первый взгляд, личности. Действие продолжения развернется спустя 10 лет и расскажет, что происходит в мире после легализации марихуаны. Мэри-Луиз Паркер вернется в сиквеле в роли Нэнси. Неофициальное название нового сериала — «Дурман 4.20» (Weeds 4.20).

Источник: Variety

Кинокомпания Spyglass начала работу над пятым фильмом слэшер-франшизы «Крик»

На данный момент проект находится на самой ранней стадии разработки, и неизвестно, кто поставит картину или напишет сценарий. Не уточняется также, вернутся ли в продолжении актеры предыдущих частей.

Источник: Deadline

Трейлер романтической комедии «Рыцарь перед Рождеством»

Картина расскажет о средневековом рыцаре сэре Коуле, который переносится в современный Огайо, где знакомится с школьной учительницей Брук. Она поможет ему разобраться в хитросплетениях высокотехнологического общества и выполнить возложенную на него миссию, а он напомнит ей о силе любви. Фильм выйдет на Netflix 21 ноября 2019 года.

Джастис Смит и Даниэлла Пинеда вернутся в «Мире Юрского периода 3»

Сюжет третьего фильма обновленной франшизы не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества. Колин Треворроу поставит картину.

Источник: Collider

Канал ABC выпустит остросюжетный сериал «Невидимое» (Invisible)

Главная героиня проекта — федеральный агент, работающая под прикрытием. Ее действия снова и снова помогают остановить опасных преступников, но найти баланс между опасной работой и семейной жизнью у нее получается с трудом. Бен Уоткинс и Рашад Райсани разрабатывают сериал.

Источник: Deadline

Джон Бойега исполнит главную роль в триллере «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge)

Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что в центре сюжета окажутся американцы, вынужденные каждый день сталкиваться с проявлениями несправедливости. Джереми Солнье напишет сценарий и поставит картину.

Источник: Variety

Кадры из мультфильма «Скуби-Ду»

Новая версия мультсериала о подростках, разбирающихся с загадочными делами, ожидается в кинотеатрах 14 мая 2020 года.

Дастин Хофман, Кэндис Берген, Оливия Тирлби и Саймон Хелберг снимутся в драме As Sick As They Made Us

Сюжет фильма вращается вокруг матери-одиночки, которая пытается убедить брата в последний раз навестить умирающего отца. Родные не знают, что делать после его смерти, так что ответственность за будущее семьи ложится на ее плечи. Режиссер — Майем Биалик. Она также написала сценарий картины.

Источник: Deadline

Сэди Синк исполнит главную роль в драме «Дорогая Зои» (Dear Zoe)

Главная героя картины — девушка Тесс, которая при поддержке парня (Куэку Коллинс) и своего биологического отца (Тео Росси) пытается справиться с трагической смертью младшей сестры. Грен Уэллс занимает режиссерское кресло фильма.

Источник: THR

Д’Арси Карден присоединится к актерскому составу сериала Amazon «Их собственная лига»

Проект основан на одноименной комедийной драме, которая рассказывала о Женской бейсбольной лиге, созданной в Штатах в 1943 году, когда все мужчины были на войне. Создатели сериала намерены придерживаться сюжетной канвы оригинала, начать с формирования лиги в 1943 году и сосредоточиться на команде «Рокфордские персики», где играют главные героини, сестры Дотти и Кит. Проект в подробностях покажет, как они справляются с игрой, личными отношениями, похождениями в барах и с жизнью в Америке тех лет. Эбби Джейкобсон исполнит в проекте одну из главных ролей.

Источник: Collider

Дэвид Ф. Сандберг поставит для Netflix хоррор «Не в себе» (Unsound)

Экранизация одноименного комикса Каллена Банна и Джека Т. Коула расскажет о психиатре, которая возвращается в психиатрическую лечебницу, где раньше работала ее мать и где теперь та содержится. Столкнувшись с демонами своего прошлого, героиня постепенно понимает, что больница скрывает немало собственных секретов, и осознает, что у нее c матерью гораздо больше общего, чем казалось.

Источник: Deadline

Кортни Б. Вэнс получил роль в третьем сезоне сериала «Гений»

«Гений: Арета» расскажет о жизни и карьере знаменитой певицы Ареты Франклин: как она добивалась славы, как ее песни повлияли на будущие поколения, как она сражалась за гражданские права. Синтиа Эриво исполнила главную роль. Сьюзен-Лори Паркс выступит шоураннером третьего сезона.

Источник: Deadline

Стивен Грэм, Том Кортни и Питер Муллан снимутся в сериале «Северные воды»

Действие проекта, основанного на одноименном романе Иэна Макгвайра, развернется в 1850-е. В центре истории находится гарпунщик Генри Дракс (Колин Фаррелл), всю жизнь промышляющий охотой на китов. Циничный и аморальный, он идеально подходит для профессии китобоя. Во время очередной экспедиции в Арктику Дракс знакомится с судовым врачом Патриком Саммером (Джек О’Коннелл), бывшим военным хирургом. Саммер надеется сбежать от ужасов прошлого, но вместо этого оказывается бок о бок с безжалостным убийцей. Попытка рассчитаться за старые ошибки превращается в борьбу за собственную жизнь.

Источник: Deadline

Корнел Мундруцо поставит драму о Человеке-слоне

Картина расскажет о жизни Джозефа Мерика, также известного как Человек-слон. Живший в викторианской Англии Мерик приобрел популярность из-за чудовищно деформированного тела. Постоянно прогрессирующее уродство помешало ему устроиться на работу, а также стало причиной побега из дома, где он подвергался нападкам мачехи. Позже он начал принимать участие в шоу уродов, где выступал под прозвищем Человек-слон. Мерика спас хирург Фредерик Тривз, который заинтересовался необычным пациентом и взял его под опеку, выделив комнату в Королевском Лондонском госпитале. Мерик привлек внимание общественности, у него появились друзья среди лондонской аристократии. Мерик умер в возрасте 27 лет из-за несчастного случая.

Источник: Deadline

Джорджия Кинг исполнит главную роль в комедийном сериале канала ABC

В центре сюжета — Марта и Чарли, два незнакомца, живущие неподалеку друг от друга. Они не подозревают о существовании друга друга и не знают, что им суждено встретиться и провести всю жизнь вместе.

Источник: Deadline

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