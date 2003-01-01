Новая главная: Ждем ваших отзывов

Друзья, мы начали обновлять главную страницу сайта. Если вы оставляли комментарий, чтобы протестировать ее в числе первых, ваша главная уже новая. Постепенно страница обновится для всех. Проверяйте, изучайте и пишите в этом посте комментарии о том, что вам понравилось, а что показалось не очень удобным.

Цель этого поста — вместе протестировать новую главную. Мы просим оставлять здесь впечатления от ее использования и конструктивную критику. Сразу предупредим: оскорбительные комментарии в этом треде будут удалены. Если вы хотите выразить свое возмущение или одобрение, пожалуйста, пишите в другом посте.

Сразу ответим на один из возможных вопросов: привычные вам блоки с популярными и ожидаемыми фильмами скоро появятся на главной, рекомендаций станет больше, и они будут более точными.

Ждем отзывов от тех, кто уже видит новую главную.