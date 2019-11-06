Бен Мендельсон назвал Человека-паука главной порнозвездой Marvel

«Это был бы полный провал», — признался Бен Мендельсон, звезда «Капитана Марвел», в ответ на вопрос, что он думает по поводу недавней истории, когда Человек-паук чуть не оставил киновселенную Marvel. По мнению актера, единственный незаменимый персонаж Marvel — Человек-паук.

«Проклятье, мужик. Киновселенной Marvel нельзя терять Человека-паука. Он же их главная **** порнозвезда, — говорит Мендельсон. — Блин, да я могу назвать 30 персонажей, от которых можно спокойно избавиться, прежде чем подумаешь убрать Человека-паука. Если уж на то пошло, я не могу представить персонажа более важного для Marvel, чем Человек-паук. Есть Халк, есть Тор, но ни один из них не сравнится по важности с Человеком-пауком. Ни один».

27 сентября Disney и Sony достигли новой договоренности по поводу совместного использования Человека-паука. Месяцем ранее они расторгли сделку, но в итоге вновь вернулись за стол переговоров. По условиям новой сделки Disney будет получать с фильмов о Человеке-пауке около 25% прибыли, а Питер Паркер сможет появиться в одном из фильмов франшизы Marvel. Кевин Файги и Эми Паскаль выступят продюсерами третьей части. При этом Disney оставит за собой все права на выпуск сопутствующих товаров.

«Мне кажется, в подобных ситуациях в большинстве случаев рассудительные люди одержат верх», — заметил Мендельсон.

Сейчас зрители могут увидеть Мендельсона в исторической драме Netflix «Король». 12 января 2020 года актер появится на экране в адаптации романа Стивена Кинга — сериале «Чужак».

Источник: Metro

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