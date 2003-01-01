Трейлер «Человека-невидимки»: Элизабет Мосс разбирается с невидимым преследователем

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Оригинальный трейлер:

Потерпев неудачу с «Темной вселенной» и «Мумией», студия Universal оставила попытки выстроить киновселенную с монстрами и переключилась на отдельные фильмы. Режиссеру «Апгрейда» Ли Уоннеллу поручили экранизировать «Человека-невидимку» и постановщик подошел к делу основательно, сделав современный фантастический триллер о токсичных отношениях.

Адаптация одноименного романа Герберта Уэллса, «Человек-невидимка» — история Сесилии Касс, долгое время находившейся в жестоких отношениях с богатым и требовательным ученым Эдрианом, который пытался контролировать каждый аспект ее жизни. Однажды ей удается сбежать, после чего Эдриан кончает с собой, перерезав себе вены. Сесилия наконец может вздохнуть с свободно. Однако со временем ей начинает казаться, что за ней постоянно следит кто-то невидимый. Кто-то, чье поведение очень напоминает Эдриана.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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