Трейлер мультфильма «Душа»: Pixar исследует природу вдохновения

Оригинальный трейлер:

Новый анимационный проект студии Pixar — попытка разобраться, откуда берутся человеческие увлечения, мечты и интересы. Для этого авторы решили персонифицировать человеческие души, которые, по их задумке, тренируются «Центре подготовки душ», чтобы потом дарить людям вдохновение.

Главный герой мультфильма «Душа» — школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Её мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

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