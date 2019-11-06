Карл Урбан завершил съемки во втором сезоне «Пацанов»

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Исполнитель роли Билли Бутчера Карл Урбан объявил в Instagram об окончании своих съемок во втором сезоне сериала «Пацаны». Актер вывесил фото в компании Эрин Мориарти и Ласа Алонсо и намекнул, что проект вернется на экраны в середине 2020 года.

«Готово, отправляйте в печать! — написал Урбан. — Билли Бутчер закончил работу над вторым сезоном „Пацанов“. Огромное спасибо потрясающей команде и актерскому составу. Люблю вас всех. „Пацаны 2“ в ваших теликах в середине 2020-го. #ушелнарыбалку».

В мире сериала «Пацаны» супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

О других необычных супергеройских проектах КиноПоиск рассказывал в материале «Лига независимости: 10 супергеройских сериалов за пределами Marvel и DС».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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