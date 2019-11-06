Бен Аффлек в фильме Роберта Родригеса и еще 17 новостей дня

Бен Аффлек снимется в фантастическом триллере «Гипнотик»

В центре сюжета — детектив, который расследует серию необъяснимых ограблений и оказывается замешан в странной истории с его пропавшей дочерью и тайной правительственной программой. Роберт Родригес поставит картину.

Источник: Deadline

Энтони МакКартен может написать биографическую картину о Bee Gees

Bee Gees — музыкальная группа, основанная в 1958 году и состоявшая из трех братьев: лидер-вокалиста Барри Гибба, второго лидер-вокалиста Робина Гибба и клавишника-гитариста Мориса Гибба. Мировые продажи пластинок группы превышают 220 миллионов копий, что делает ее одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Проект расскажет о создании группы и ее пути к успеху.

Источник: Deadline

Кадр из боевика «Ополченец»

В центре сюжета — ветеран войны во Вьетнаме, владелец ранчо на границе с Мексикой (Лиам Нисон). Неожиданно для себя он становится защитником мальчика, сбежавшего в Штаты от картеля. Роберт Лоренц занимает режиссерское кресло картины.

Джо Манганьелло исполнит главную роль в приключенческом фильме «Заклятый враг» (Archenemy)

Главный герой — Макс Фист, герой из другого измерения, случайно попавший на Землю, где лишился всех своих суперспособностей. Ну, или по крайней мере он сам так считает. Ему верит только молодой Хамстер, который берется помочь Фисту разобраться с местным наркокартелем и его лидером по кличке Менеджер. Режиссер — Адам Иджипт Мортимер.

Источник: THR

Ава ДюВерней и Кэт Кэндлер разработают для TNT телефильм о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе

Безымянный проект расскажет о событиях марта 2005 года, когда на заводе по переработке нефти в городе Лон-Стар, штат Техас, произошел взрыв, в результате которого погибло несколько человек. Нефтяная компания выплатила пострадавшим компенсацию, но жена одного из нефтяников решила добиться правосудия в суде.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Цвет из иных миров»

Экранизация рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта о метеорите из глубин космоса, который принес на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения поселяется главный герой в исполнении Николаса Кейджа, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.

Скут МакНэри, Уильям Сэдлер, Т. Р. Найт снимутся в мини-сериале A Higher Loyalty

Проект основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership», которая рассказывает о его конфликте с 45-м президентом США. После вступления в должность главы государства Трамп требовал от Коми провести расследование по делу об электронной почте Хиллари Клинтон. В 2017-м Трамп, недовольный действиями Коми, уволил его с поста директора ФБР. Билли Рэй напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

ABC выпустит продолжение сериала «Реванш»

В центре сюжета оригинального проекта — богатое семейство Грейсон, живущее в Хамптонсе, Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Много лет назад Конрад и Виктория Грейсон подставили своего друга Дэвида Кларка, свалив на него ответственность в организации террористического акта, повлекшего массовые смерти. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы его дочь, Аманда Кларк, возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить ответственным за гибель отца. Продолжение расскажет о молодой девушке из Латинской Америки, которая прибывает в Штаты, чтобы отомстить владельцам фармацевтической компании за смерть своей матери.

Источник: Deadline

Кадры из триллера «Человек-невидимка»

Адаптация романа Герберта Уэллса, фильм расскажет о женщине, застрявшей в жестких отношениях с богатым и требовательным ученым, который пытался контролировать каждый аспект ее жизни. Когда тот погибает вследствие несчастного случая, она наконец может вздохнуть с облегчением. Однако со временем ей начинает казаться, что за ней постоянно следит кто-то невидимый.

Источник: EW

Анна-София Робб исполнит главную роль в хоррор-сериале «Эмма» (Emma)

Сюжет проекта вращается вокруг молодой девушки, которая забеременела при загадочных обстоятельствах. Теперь она должна разобраться не только со странными побочными эффектами беременности, но и докопаться до возможного заговора, связанного с ней. Мэри Хэррон поставит сериал для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Райан Симпкинс и Хлоя Бэйли снимутся в фильме ужасов «Проект „Джорджтаун“»

Главный герой картины — проблемный актер (Рассел Кроу), который постепенно теряет связь с реальностью на съемках фильма ужасов. Его дочь не знает, в чем причина странного поведения отца. Виноваты ли прошлые зависимости или в деле замешано нечто более зловещее? Режиссеры — Джошуа Джон Миллер и М. А. Фортин.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Венди»

Переосмысление истории о Питере Пене, картина рассказывает о детях, сбежавших от родителей на загадочный остров, где время замерло на месте. Одна из них, девочка Венди, должна понять, что для нее важнее — семья или собственная свобода.

Гай Пирс сыграет экзорциста в хорроре «Седьмой день» (The Seventh Day)

Сюжет фильма, который описывают как смесь «Тренировочного дня» и «Изгоняющего дьявола», вращается вокруг прославленного священнослужителя, тренирующего молодого священника в искусстве экзорцизма. Сражаясь со злом на земле, они должны в итоге столкнуться с собственными демонами. Джастин П. Ланж занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Джейсон Судейкис и Эванджелин Лилли снимутся в триллере «До самой смерти» (Till Death)

По сюжету картины осужденный преступник Джимми выходит на свободу после 12 лет за вооруженное ограбление. Оставив тюрьму, он клянется дать Энни, умирающей от рака возлюбленной детства, лучший последний год в ее жизни. Но, как быстро выясняется, сделать это не так просто. Режиссер — Ахарон Кешалес.

Источник: Deadline

Джеймс Несбитт исполнит главную роль в детективном сериале «Кровавые земли» (Bloodlands)

Ирландский нуар рассказывает о детективе полиции Томе Брэннике, который связывает записку о самоубийстве со старым незакрытым делом. Это заставляет его с новыми силами взяться за поиски легендарного киллера. Джед Меркурио напишет сценарий проекта.

Источник: Deadline

Кадр из мелодрамы «Дикий горный тимьян»

В центре сюжета — фермер Энтони, который все свободное время предпочитает проводить в полях подальше от ворчливого отца. Больше всего Энтони бесит, что отец грозится оставить всю ферму американскому кузену Адаму. Одновременно с этим в его жизни появляется подруга детства Розмари, с которой у Энтони быстро завязываются отношения.

Источник: Variety

Канал CW выпустит ремейк сериала «Кунг-фу»

Героем оригинального проекта был Квай Чэнг Кейн — монах Шаолиня, вынужденный бежать из Китая после убийства племянника китайского императора. Так он попадает в Америку, где планирует найти своего брата и новый дом. В путешествиях по Дикому Западу он непрерывно противостоит бандитам и мошенникам, угнетающим и обижающим слабых, а наемные убийцы охотятся за его головой. Против них он использует кунг-фу — искусство, которое оказывается очень эффективным на этой полной оружия земле. Новая версия расскажет об американке китайского происхождения, которая оставляет учебу в колледже и отправляется на поиски себя в уединенный монастырь. По прибытии она обнаруживает, что родной город погряз в преступности и коррупции, и берется лично разбираться с местными бандитами, попутно продолжая поиски человека, убившего ее учителя.

Источник: Deadline

Катрина Боуден исполнит главную роль в триллере «Белая акула» (Great White)

Вдохновленный реальными событиями фильм расскажет о пилотах Каз Феллоус и Чарли Броуди, которые вместе со своими пассажирами терпят крушение посреди океана во время прогулочного полета. Их единственный путь к спасению — остров, расположенный неподалеку. Проблема в том, что катастрофа привлекла внимание большой белой акулы, которая рассчитывает хорошенько поживиться.

Источник: Deadline

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