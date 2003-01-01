Трейлер сериала «Дом с прислугой»: В четырех стенах с М. Найтом Шьямаланом

Сегодня, 11:42Обсудить0

М. Найт Шьямалан был одним из первых, кого Apple подключила к созданию контента для своего нового стрим-сервиса Apple TV+. Шьямалан взялся за проект с энтузиазмом и сделал непростую историю о потере, попытках справиться с горем и личном безумии. «Дом с прислугой» — сериал о людях, которые всеми силами скрываются от реальности, пока та не превратится в успокаивающий, умиротворяющий вымысел.

В центре сюжета — супруги Шон и Дороти Тернер, чей сын Джерико умер в трехмесячном возрасте. Дороти никак не может оправиться от трагедии, и знакомый психиатр предлагает им использовать специальную терапевтическую куклу, которая должна помочь ей постепенно смириться с потерей. Только Дороти не торопится отпускать Джерико и даже нанимает для куклы няню, молчаливую, но милую Лиенн. Девушка начинает заботиться о кукле, обращаясь с ней словно с настоящим младенцем, что окончательно ставит в тупик Шона, уставшего притворяться, что ничего не случилось.

О других сериалах Apple КиноПоиск рассказывал в материале «Слепой Момоа и русские на Луне: С чем выходит к зрителям Apple TV+».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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