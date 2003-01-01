Премьера на КиноПоиске: Трейлер картины «Союз Спасения»

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«Союз Спасения» эпично и с размахом рассказывает о восстании декабристов — событиях 14 декабря 1825 года, когда группа дворян-единомышленников, многие из которых были офицерами гвардии, попыталась использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I. Попытка государственного переворота закончилась горой трупов и массовыми арестами и в итоге стала одним из ключевых событий российской истории.

Декабрь 1825 года, Санкт-Петербург, столица Российской империи, чьи войска недавно заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все: положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

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