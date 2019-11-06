Джеймса Дина «воскресят» для фильма о войне во Вьетнаме

Создатели военной картины «В поисках Джека» намерены вернуть на экран Джеймса Дина — легендарного голливудского актера, погибшего в 1955 году в возрасте 24 лет. Режиссеры ленты Антон Эрнст и Тати Голик приобрели у семьи покойного актера права на использование его образа и планируют с помощью компьютерной графики создать на основе фото- и видеоматериалов реалистичную копию Дина.
Действие картины, основанной на одноименном романе Гарета Крокера, развернется после окончания войны во Вьетнаме, когда руководство армии США постановило, что 10 тысяч военных собак не будут переправлены в Штаты. Эта новость привела в шок военнослужащих, для многих из которых собаки успели стать лучшими друзьями. Один из них, Карсон Флэтчер, намерен проигнорировать приказ и вернуться домой со своим псом Джеком.
Дину отведена в фильме роль Рогана — персонажа второго плана.
«Мы повсюду искали идеального актера на роль Рогана, у которого чрезвычайно сложная арка персонажа, и после нескольких месяцев исследования остановили свой выбор на Джеймсе Дине, — говорит Эрнст. — Для нас огромная честь, что его семья поддерживает нас, и мы попытаемся сохранить его наследие как одного из самых эпичных актеров в истории кино. Семья рассматривает проект как его четвертый фильм, в котором он так и не снялся. Мы не собираемся подводить его фанатов».
Против возможного цифрового воскрешения Дина выступили современные актеры, которые моментально осудили действия Эрнста и Голика.
В современном кино сейчас активно используется технология омоложения актеров, например в фильмах студии Marvel или в «Ирландце» Мартина Скорсезе. Но полноценное воскрешение мертвого актера пока было сделано только для «Изгоя-один», когда авторы вернули на экраны Питера Кушинга, скончавшегося в 1994 году. Подробнее о цифровом воскрешении Кушинга КиноПоиск рассказывал здесь.
Источник: THR