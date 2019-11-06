Джеймса Дина «воскресят» для фильма о войне во Вьетнаме

Создатели военной картины «В поисках Джека» намерены вернуть на экран Джеймса Дина — легендарного голливудского актера, погибшего в 1955 году в возрасте 24 лет. Режиссеры ленты Антон Эрнст и Тати Голик приобрели у семьи покойного актера права на использование его образа и планируют с помощью компьютерной графики создать на основе фото- и видеоматериалов реалистичную копию Дина.

Действие картины, основанной на одноименном романе Гарета Крокера, развернется после окончания войны во Вьетнаме, когда руководство армии США постановило, что 10 тысяч военных собак не будут переправлены в Штаты. Эта новость привела в шок военнослужащих, для многих из которых собаки успели стать лучшими друзьями. Один из них, Карсон Флэтчер, намерен проигнорировать приказ и вернуться домой со своим псом Джеком.

Дину отведена в фильме роль Рогана — персонажа второго плана.

«Мы повсюду искали идеального актера на роль Рогана, у которого чрезвычайно сложная арка персонажа, и после нескольких месяцев исследования остановили свой выбор на Джеймсе Дине, — говорит Эрнст. — Для нас огромная честь, что его семья поддерживает нас, и мы попытаемся сохранить его наследие как одного из самых эпичных актеров в истории кино. Семья рассматривает проект как его четвертый фильм, в котором он так и не снялся. Мы не собираемся подводить его фанатов».

Против возможного цифрового воскрешения Дина выступили современные актеры, которые моментально осудили действия Эрнста и Голика.

NOPE. this shouldn’t be a thing. https://t.co/RH7jWY5cAG & mdash; Elijah Wood (@elijahwood) November 6, 2019 «Нет. Такого не должно быть».

I’m sure he’d be thrilled 🙄



This is awful.



Maybe we can get a computer to paint us a new Picasso. Or write a couple new John Lennon tunes.



The complete lack of understanding here is shameful. https://t.co/hkwXyTR4pu & mdash; Chris Evans (@ChrisEvans) November 6, 2019 «Он наверняка обрадуется. Это же ужасно. Может, компьютер напишет для нас новую картину Пикассо. Или несколько новых песен Джона Леннона. Полное отсутствие понимания, настоящий позор».

They couldn’t give this role to an actual human? #SJW https://t.co/yZxMS5ocrs & mdash; devon sawa (@DevonESawa) November 6, 2019 «Они не могли дать эту роль настоящему человеку?»

Yeah, that& #39; s not James Dean.

It& #39; s his face on a motion capture performance and an & quot; anonymous& quot; actor providing voice pattern and choices.



I& #39; d like to know how it will be credited.

How the real actors will be paid.

And how little this team understands the acting craft https://t.co/MkIQHrB5Y0 & mdash; Julie Ann Emery (@julieannemery) November 6, 2019 «Это не Джеймс Дин. Это его лицо на модели, созданной захватом движения, и безымянный актер, который за него двигается и говорит. Хотелось бы знать, как все укажут в титрах. Как заплатят настоящим актерам. И почему эта команда настолько плохо разбирается в актерском мастерстве».

I have talked to friends about this for YEARS and no one ever believed me that the industry would stoop this low once tech got better. Publicity stunt or not, this is puppeteering the dead for their ‘clout’ alone and it sets such an awful precedent for the future of performance. https://t.co/elS1BrbDGv & mdash; Zelda Williams (@zeldawilliams) November 6, 2019 «Я уже много лет говорю об этом друзьям, но никто не верил, что индустрия сможет опуститься столь низко, как только технология получит достаточное развитие. Рекламный трюк или нет, это управление мертвыми делается исключительно для собственного престижа и устанавливает ужасный прецедент для будущего актерской игры».

В современном кино сейчас активно используется технология омоложения актеров, например в фильмах студии Marvel или в «Ирландце» Мартина Скорсезе. Но полноценное воскрешение мертвого актера пока было сделано только для «Изгоя-один», когда авторы вернули на экраны Питера Кушинга, скончавшегося в 1994 году. Подробнее о цифровом воскрешении Кушинга КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR