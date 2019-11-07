Неудачные дубли из «Очень странных дел»: Дэвид Харбор не может без смеха сказать «бабушка»

Стрим-сервис Netflix решил порадовать поклонников сериала «Очень странные дела» и выпустил неудачные дубли из всех трех сезонов. На три ролика приходятся сотня запоротых реплик, десятки падений, множество неожиданных танцевальных эпизодов и один Дэвид Харбор, неспособный произнести слово «бабушка».

1 октября Netflix анонсировал четвертый сезон «Очень странных дел», действие которого предположительно развернется за пределами знакомого Хокинса. Создатели проекта Мэтт и Росс Дафферы уже раскрыли название первого эпизода — «Клуб адского пламени» (Hellfire Club). Это отсылка к комиксам Marvel, где «Клуб адского пламени» — тайная организация, состоящая из мутантов, жаждущих власти.

Подробнее третий сезон КиноПоиск разобрал в материале «Русский след в „Очень странных делах“: Что мы увидели в третьем сезоне».

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