Instagram дня: Самые красивые сцены из кино

Продолжаем рассказывать об аккаунтах актеров, на которые стоит подписаться. В новом выпуске — аккаунт с самыми красивыми сценами из фильмов.

Видеооператор из Франции Марк де Пьерфё ведет Instagram, в котором выкладывает красивые, эстетичные и знаковые сцены из фильмов — как из классики кинематографа, так и из малоизвестных и независимых картин. Пьерфё обращает внимание на работу операторов, художников-постановщиков и актеров, но также выделяет и мелкие детали — например, на отражения в зеркалах или движения рук героев. Чаще всего француз публикует отрывки из фильмов XX века, но также в его аккаунте встречаются и сцены из современного кино.