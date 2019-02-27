Бюро находок

Instagram дня: Самые красивые сцены из кино

ВчераОбсудить0

Продолжаем рассказывать об аккаунтах актеров, на которые стоит подписаться. В новом выпуске — аккаунт с самыми красивыми сценами из фильмов.

Видеооператор из Франции Марк де Пьерфё ведет Instagram, в котором выкладывает красивые, эстетичные и знаковые сцены из фильмов — как из классики кинематографа, так и из малоизвестных и независимых картин. Пьерфё обращает внимание на работу операторов, художников-постановщиков и актеров, но также выделяет и мелкие детали — например, на отражения в зеркалах или движения рук героев. Чаще всего француз публикует отрывки из фильмов XX века, но также в его аккаунте встречаются и сцены из современного кино.

«Старт» (1967)

«Три шага в бреду» (1968)

«Исчезновение» (1988)

«Ностальгия» (1983)

«Бокаччо 70» (1962)

«Истина» (1960)

«Убийство священного оленя» (2017)

Смотрите также

Американские операторы выбрали 100 лучших фильмов в истории кино

9 января
Американские операторы выбрали 100 лучших фильмов в истории кино
Бюро находок

Находка дня: Любимые хорроры Нолана, Скорсезе и других режиссеров

5 ноября
Находка дня: Любимые хорроры Нолана, Скорсезе и других режиссеров
Бюро находок

Находка дня: Коллекционный журнал о кино с красочными иллюстрациями

22 августа
Находка дня: Коллекционный журнал о кино с красочными иллюстрациями
Бюро находок

Instagram дня: Ангелы старого Голливуда

20 августа
Instagram дня: Ангелы старого Голливуда

Главное сегодня

Культовое кино

Американская история ужаса: Как понимать «Сияние»

Вчера
Американская история ужаса: Как понимать «Сияние»
Сборы

Бокс-офис России: «Семейка Аддамс» и «Верность» удивили всех

Вчера
Бокс-офис России: «Семейка Аддамс» и «Верность» удивили всех
Бюро находок

Instagram дня: Самые красивые сцены из кино

Вчера
Instagram дня: Самые красивые сцены из кино
Блог команды

Просмотр офлайн и новые вкладки в мобильном приложении

5 ноября
Просмотр офлайн и новые вкладки в мобильном приложении

Кристиан Бэйл похудел на 30 кг для роли в «Ford против Ferrari»

Вчера
Кристиан Бэйл похудел на 30 кг для роли в «Ford против Ferrari»
Выбор редакции

Пересматриваем в ноябре: «Кошмар на улице Вязов» и «Сонная Лощина»

3 ноября
Пересматриваем в ноябре: «Кошмар на улице Вязов» и «Сонная Лощина»
Сериалы

Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple

1 ноября
Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании