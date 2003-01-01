Бокс-офис России: «Семейка Аддамс» и «Верность» удивили всех

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1. «Семейка Аддамс» (1-я неделя), 361 млн рублей, 1,5 миллиона зрителей, 26 963 сеанса

Мультфильм Universal сумел удивить: еще месяц назад аналитики предсказывали ему не более 400 млн рублей за все время проката. Их, вероятно, смущала не самая типичная анимация. И какого-то заметного зрительского хайпа вокруг возвращения на экраны бренда из 1990-х не наблюдалось.

Однако грамотно проведенная рекламная кампания смогла мобилизовать не только ностальгирующую публику, но и родителей с детьми, которых удалось убедить, что мультфильм вполне подходит для семейного просмотра. Свою роль сыграл и Хеллоуин: «Семейка Аддамс» хорошо отработала на вечерних сеансах 31 октября. В итоге бокс-офис «Семейки» в диапазоне между стартовыми сборами «Монстров на каникулах 3» (330 млн рублей) и «Гадкого я 2» (376 млн рублей). Среди анимационных проектов нынешнего года лучше в первый уик-энд работали только «Тайная жизнь домашних 2» (440 млн рублей) и «Как приручить дракона 3» (670 млн рублей). Все идет к тому, что мультфильму по итогам проката покорится гроссмейстерская для анимации мейджоров отметка в 1 млрд рублей. Помешать этому может не самый выдающийся сарафан: отзывы у мультфильма смешанные, а оценка пользователей КиноПоиска (6,4 на момент публикации этого текста) — самая низкая среди студийных проектов нынешнего года. Впрочем, вплоть до выхода «Холодного сердца 2» большой анимации в прокате не будет, а значит, и с сильными конкурентами в прокате «Семейке» встретиться не доведется.

2. «Терминатор: Темные судьбы» (1-я неделя), 263 млн рублей, 887 тысяч зрителей, 30 055 сеансов

Фильм, который должен был стать одним из главных хитов ноября, видимо, будет носить титул главного разочарования месяца. Участие в проекте Джеймса Кэмерона и Линды Хэмилтон, возвращение к эстетике первых двух частей, рекламная кампания, трубящая о подлинном камбэке франшизы, эффектные экшен-сцены, которые зрителям демонстрировали до премьеры — все это должно было убедить публику в том, что новый «Терминатор» обязателен для просмотра. Однако на все это у рынка есть два контраргумента.

Первый — неприятный осадок от предыдущих инкарнаций франшизы, ни одна из которых не смогла приблизиться к уровню оригинальной дилогии. Если фанатов бренда на протяжении 16 лет кормить несбыточными обещаниями о том, что на этот раз у продюсеров все получилось, рано или поздно они перестанут им верить.

Второй (и куда более важный) — качество самого материала. «Темные судьбы» оказались осторожным и не несущим никакой новизны продуктом, что тут же вызвало отторжение у значительной части аудитории. Также, видимо, сыграла свою роль и слишком очевидная ориентация на латиноамериканские рынки.

В результате стартовая касса проекта вдвое меньше, чем у предыдущей части, фильма «Терминатор: Генезис» (556 млн рублей). Лучше нового «Терминатора» в этом году стартовала «Алита» (342 млн рублей). «Темные судьбы» выступили в первый уик-энд на уровне других перезапусков фантастических франшиз — «Чужой: Завет» (240 млн рублей) и «Бегущего по лезвию 2049» (263 млн рублей). Это обещает финальную кассу в районе 500—550 млн рублей, что, конечно, катастрофически мало для столь амбициозного проекта.

3. «Малефисента: Владычица тьмы» (3-я неделя), 220 млн рублей (-46%), 913 тысяч зрителей, 16 079 сеансов

Школьные каникулы и позитивный сарафан сделали «Малефисенту» грозным конкурентом всех релизов: в выходные на дневных сеансах фильм Disney уверенно опережал по посещаемости нового «Терминатора». Общая касса проекта с учетом понедельника составляет 1,662 млрд рублей. До начала следующего уик-энда «Малефисента» обойдет итоговые сборы «Как приручить дракона 3» (1,699 миллиарда) и займет пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2019 года.

4. «Текст» (2-я неделя), 78 млн рублей (-16%), 354 тысячи зрителей, 9369 сеансов

Как мы и предсказывали неделей ранее, позитивные отзывы оказали картине Клима Шипенко поддержку на второй неделе проката. Фильм не просто продемонстрировал самое низкое падение сборов в топ-10, но и смог привлечь на 37 тысяч зрителей больше, чем в стартовый уик-энд. Общая касса ленты достигла 242 млн рублей (учтены сборы понедельника). Это больше, чем финальные цифры триллера «Селфи» (226 млн рублей). Для фильма с производственным бюджетом в 75 млн рублей это очень хороший результат. В списке самых кассовых российских картин 2019 года «Текст» пока занимает восьмую строчку, но вскоре может подвинуть «Любовниц» (293 млн рублей) и «Балканский рубеж» (308 млн рублей).

5. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2-я неделя), 49 млн рублей (-59%), 174 тысячи зрителей, 7777 сеансов

Сиквел «Zомбилэнда» оказался типичным фанатским релизом, то есть большая часть целевой аудитории посмотрела его в первые дни проката. Из-за этого картина пережила существенное падение сборов, даже несмотря на Хеллоуин. Общая касса проекта на 5 ноября составляет 221 млн рублей. И заметно увеличить ее вряд ли получится.

6. «Джокер» (5-я неделя), 48 млн рублей (-48%), 152 тысячи зрителей, 3615 сеансов

За пять недель проката «Джокер» заработал 1,815 млрд рублей. Комикс DC продолжает подбираться к результату «Венома» (1,922 млрд рублей), но, вероятнее всего, не сумеет его достичь.

7. «Верность» (1-я неделя), 36 млн рублей, 121 тысяча зрителей, 6090 сеансов

Эротическая мелодрама Нигины Сайфуллаевой стартовала лучше таких хитов арт-мейнстрима, как «Аритмия» (23 млн рублей) и «Лето» (25 млн рублей). Сборы новинки также превысили бокс-офис премьерного уик-энда «Одессы» (31 млн рублей). «Верность» только за первые выходные заработала больше, чем уже вышедшие картины из конкурса «Кинотавра» за все время проката. Такой результат обеспечили сочетание провокативной и непривычной для российского кино тематики, рекламные мощности холдинга «Газпром-медиа» и хорошая роспись сеансов прокатчиком-мейджором Sony. Как показывает практика, предельная аудитория для фестивальных фильмов в России — около 300 тысяч человек. «Верность» близка к тому, чтобы мобилизовать ее полностью.

8. «Робо» (1-я неделя), 35 млн рублей, 163 тысячи зрителей, 3078 сеансов

Прошедший уик-энд оказался фатальным для фильма про роботов. Картина Сарика Андреасяня, как бы смешно ни было это сравнение, не взлетела почти по тем же причинам, что и новый «Терминатор», — из-за полной вторичности и неубедительности результата. Плюс конкурентное окружение: когда в соседних залах идут рассчитанные на семейную аудиторию «Семейка Аддамс» и «Малефисента», сложно рассчитывать на хороший результат с подобным продуктом. Весной этого года «Домовой» собирал на старте 60 млн рублей. У «Робо» эта сумма — ориентир для итоговых сборов.

9. «Дитя погоды» (1-я неделя), 22 млн рублей, 66 тысяч зрителей, 1751 сеанс

Аниме Макото Синкая стартовало значительно лучше «Твоего имени» (13 млн рублей) и смогло опередить «Мэри и ведьмин цветок» (19 млн рублей). В своей нише это очень хороший результат. У фильма отличный сарафан и хорошие перспективы на работу на длинной дистанции. Тот же «Ведьмин цветок» в свое время увеличил стартовую кассу к концу проката более чем в четыре раза. «Дитя погоды» попробует повторить эту динамику.

10. «Эверест» (5-я неделя), 20 млн рублей (-55%), 99 тысяч зрителей, 2492 сеанса

Касса «Эвереста» достигла 667 млн рублей. Пока это третий результат среди анимационных релизов 2019 года, но вскоре «Семейка Аддамс» должна будет подвинуть этот мультфильм на четвертую строчку.

Главный релиз нынешней недели — «Доктор Сон», продолжение классического фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». Также за внимание зрителей поборются продюсерский проект Александра Роднянского «Девятая» и независимая фантастика «Райские холмы».