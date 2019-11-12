Кристиан Бэйл похудел на 30 кг для роли в «Ford против Ferrari»

В беседе с Variety на премьере фильма «Ford против Ferrari» Кристиан Бэйл признался, что для роли гонщика Кена Майлза ему потребовалось сбросить около 30 кг, большую часть из которых он набрал для съемок во картине «Власть». При этом худеть пришлось в кратчайшие сроки, так как между проектами у актера было лишь шесть месяцев. Главный повод избавиться от лишнего веса: иначе Бейл не помещался в гоночный болид, в котором его герой проводит большую часть экранного времени.

«Я должен был сидеть в машине, — говорит Бэйл. — И я не мог в чертову… эти машины, они не сделаны для комфорта. Они очень тесные. Так что я просто не могу в них влезть. Это был бы совершенно другой фильм».

«Было не только очень легко показать глубину этого персонажа, но и достаточно весело, — добавил Бэйл по поводу своего героя. — Он был человеком, который любил жизнь. Любил свое дело. Вот почему он страстно к нему относился и почему не любил бюрократов, который, фактически, приходили и портили все веселье. По его мнению, для них нет места в гонках».

«Ford против Ferrari» — история группы американских инженеров и дизайнеров. В 1960-е под руководством конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Ferrari — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

Дэймону не потребовалось меняться физически для роли Шелби, но актер все равно тщательно подготовился, чтобы лучше передать на экране знаменитого конструктора.

«В попытка понять, как все сделать, я просмотрел множество материалов с ним, — заметил Дэймон. — Просто пытаешься уловить суть человека, чтобы люди, которые его помнят, сказали: „Да, ты где-то рядом“. Потом надо попытаться рассказать наилучшую историю».

В российский прокат «Forв против Ferrari» выйдет 14 ноября. Билеты на фильм можно приобрести здесь.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.