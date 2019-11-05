Майкл Китон сыграет киллера в боевике «Агент» и еще 13 новостей дня

Тайка Вайтити напишет и поставит пилот сериала «Псы резервации» (Reservation Dogs)

Проект расскажет о четырех подростках — коренных американцах, которые живут в Оклахоме, промышляя мелкими преступлениями.

Источник: DiscussingFilm

Ченнинг Татум исполнит главную роль в фильме «Собака» (Dog)

В центре сюжета — рейнджер армии США Бриггс, который вместе с бельгийской овчаркой Лулу должен добраться до Тихоокеанского побережья и успеть на похороны своего друга. Собаке осталось жить всего неделю, а он привык каждый день считать последним. В пути они порядком достанут друг друга, нарушат несколько законов, спасутся от чрезвычайно агрессивных фермеров, научатся любить и получат шанс заново начать жизнь. Татум не только исполнит в картине главную роль, но поставит ее совместно с Ридом Каролином.

Источник: Deadline

Джон Спэйтс оставил пост шоураннера сериала «Дюна: Сестричество»

Проект покажет знакомый мир «Дюны» Фрэнка Герберта глазами ордена «Бене Гессерит» — тайного женского сообщества, созданного после Великого джихада. Благодаря неустанным тренировкам тела и разума члены организации получают ряд невероятных способностей, которые используют для контроля над развитием человечества. Секретная, но мощная сила, «Бене Гессерит» с помощью селективно-генетической программы пытается вывести Квисатца Хадераха — суперментата, живой компьютер, наделенный пророческими способностями. Для этого орден желает контролировать как можно больше аспектов жизни обитаемой Вселенной, а также влиять и вовремя реагировать на различного рода события. Дени Вильнёв планирует поставить пилотный эпизод сериала. Сейчас идут поиски нового шоураннера.

Источник: THR

Трейлер фильма «Два Папы»

Картина расскажет о духовном пути и избрании папы римского Франциска, который в 2013 году неохотно сменил в Ватикане отрекшегося папу Бенедикта XVI. Два самых влиятельных лидера католической церкви пытаются каждый по-своему укрепить в вере современный мир и самих себя. «Два Папы» выйдут на стрим-сервисе Netflix 20 декабря.

Сэм Джагер присоединился к актерскому составу драмы «Глаза Тэмми Фэй»

В центре сюжета картины — стремительный взлет, падение и раскаяние телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников. Майкл Шоуолтер поставит картину.

Источник: Deadline

Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью снимутся в экшен-триллере «Агент» (Asset)

Картина расскажет о двух профессиональных киллерах Рембрандте (Китон) и Анне (Кью), которые много лет назад познакомились во Вьетнаме. Долгое время они работали параллельно, почти не пересекаясь при выполнении высокооплачиваемых контрактов. Когда Муди (Джексон), наставник Анны, убивают неизвестные, она вынуждена заключить союз с Рембрандтом и вернуться во Вьетнам. Режиссер — Мартин Кэмпбелл.

Источник: Deadline

Джулианна Маргулис и Кори Столл присоединились к актерскому составу сериала «Миллиарды»

Актеры появятся в пятом сезоне проекта, в котором бывшие враги Чак Роадс (Пол Джаматти) и Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) вынуждены объединиться перед новой угрозой, рискующей лишить их всего. Сериал вернется на экраны в 2020 году. Предыдущие сезоны прямо сейчас можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Расправа»

Главная героя проекта — женщина, которая решила отомстить могущественной банде небольшого городка за смерть своего брата. Сериал стартует 6 декабря.

Джастис Смит и Сидни Свини снимутся в триллере «Вуайеристы» (The Voyeurs)

Картина расскажет о молодой паре, которая переезжает в квартиру своей мечты и обнаруживает, что из их окна идеально видно жизнь в квартире напротив. Быт привлекательных соседей захватывает героев, но попытка вмешаться запускает в действие цепочку событий, которая рискует привести к трагедии. Майкл Мохан занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Питер Рэмзи поставит биографический фильм о Роберте Лерое Джонсоне

Лента «Бессмысленная любовь» (Love in Vain) — история одного из наиболее известных блюзменов XX века. Согласно одной из легенд, связанных с жизнью Джонсона, музыкант, которому долгое время не давалась гитара, нашел некий магический перекресток, где продал душу дьяволу в обмен на талант. Джонсон прожил на свете недолго и умер в возрасте 27 лет в 1938 году. К этому моменту он написал 29 песен и провел три сессии звукозаписи.

Источник: Deadline

Кейт Маккиннон исполнит главную роль в мини-сериале «Джо Экзотик» (Joe Exotic)

Главная героиня — фанатка больших кошек Кэрол Баскин, которая узнает, что ее знакомый любитель животных Джо Шрибвогель по прозвищу Экзотик разводит хищников ради прибыли. Кэрол берется собственноручно прикрыть бизнес Джо, но забывает, что в ее собственном шкафу есть скелеты. И когда Джо понимает, что Кэрол просто так не отступит, он решает показать всему миру, кем на самом деле является скромная любительница кошек.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Хала»

В центре сюжета — Хала, молодая американка пакистанского происхождения, которая вынуждена искать баланс между семейными, религиозными и культурными обязательствами. Фильм выйдет на стрим-платформе Apple TV Plus 6 декабря.

Джозефина Лэнгфорд присоединилась к актерскому составу «Дерзости»

Лента расскажет о старшекласснице из небольшого городка, которая вдохновляется активистским прошлым своей матери и устраивает в школе феминистическую революцию. Эми Полер поставит картину для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

Обри Плаза получила роль в фильме «Бестселлеры»

В попытке спасти свой небольшой издательский дом амбициозный молодой редактор отправляется в книжный тур с вышедшим в тираж, уставшим от жизни писателем, который просто хочет провести свои последние годы в компании выпивки, сигар и своего любимого кота. Режиссер — Лина Росслер.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.