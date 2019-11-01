Концепт-арт «Игры престолов»: Альтернативный облик Короля Ночи

Vanity Fair опубликовал выдержки из книги «Искусство „Игры престолов“» («Art of Game of Thrones»), в которой среди прочего интересного обнаружился ранний концепт Короля Ночи — предводителя армии нежити. Изначально он был совсем не похож на ту версию, что зрители «Игры престолов» увидели на экране, и больше напоминал древнего монарха, восставшего из мертвых.

На иллюстрации явно изображена сцена из четвертого сезона с последним сыном одичалого Крастера, которого принесли в жертву Белым ходокам. Получив ребенка, Король Ночи одним касанием превратил его в одного из своих приспешников. При этом стоит помнить, что Короля Ночи, в отличие от многих других персонажей «Игры престолов», нет в книгах Джорджа Р. Р. Мартина. Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс придумали его специально для проекта, когда работали над происхождением Белых ходоков.

«Он лидер Белых ходоков, оригинальный Белый ходок, и нам требовалось передать ощущение власти, — говорит дизайнер накладного грима Барри Гоуэр. — Мы обсуждали идеи короны, вросшей ему в голову, чего-то органичного, что было бы его частью. Цветовая гамма Белых ходоков холодная, ледяная, так что было логично попробовать острые, угловатые формы с прозрачными свойствами, чтобы лучше передать холодную температуру его кожи».

Книга «Искусство „Игры престолов“» уже в продаже на сайте Insight Editions.

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Источник: Vanity Fair

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