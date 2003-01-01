Квентин Тарантино раскрыл судьбу Рика Далтона после «Однажды в… Голливуде»

Во время записи подкаста Маргарет Чо Квентин Тарантино рассказал, что случилось с героем Леонардо ДиКаприо после финала «Однажды в… Голливуде». Режиссер не придумал для карьеры Рика Далтона конкретного развития, но уверен: Рик в любом случае должен был вновь оказаться на телевидении.

«Его карьера могла пойти в нескольких направлениях в зависимости от того, кого, во вашему мнению, он представляет, — говорит Тарантино. — В эту сторону ведет путь Джорджа Махариса, а Ти Хардина — вот в эту. Это сочетание нескольких карьер».

«Что точно могло произойти даже после более успешной карьеры в 1970-х, что, мне кажется, обязательно случилось, потому что так было с большинством подобных актеров, — продолжает режиссер. — В конце 1970-х и начале 1980-х многие крутые звезды сериалов 1950-х и 1960-х вернулись на телевидение в ролях пожилых копов, которые руководят молодыми копами и отправляют их на задания».

В качестве примеров подобного развития карьеры Тарантино назвал Эрла Холлимана, Джека Келли и Вика Морроу.

«Я, определенно, вижу Рика Далтона в 1978 году среди этих парней», — добавил Тарантино.

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями должна в итоге погибнуть от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Источник: The Margaret Cho

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