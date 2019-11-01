Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в «Бэтмене» Мэтта Ривза

Студия Warner ведет переговоры с Колином Фарреллом и предлагает актеру исполнить роль суперзлодея Пингвина в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». Вместе с Фарреллом к актерскому составы картины может присоединиться Энди Серкис, которого студия и режиссер видят в образе Альфреда, дворецкого Бэтмена.

В случае достижения соглашения между актерами и студией Фаррелл и Серкис появятся на экране вместе с Зои Кравиц (Женщинка-кошка), Полом Дано (Загадочник), Джеффри Райтом (комиссар Гордон) и Робертом Паттинсоном, исполнителем роли Темного рыцаря.

В картине Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого фильм покажет, как тот стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Источник: Deadline 1 / Deadline 2

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