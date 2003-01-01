Трейлер боевика «Плохие парни навсегда»: Мартин Лоуренс и Уилл Смит взрывают экран

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«Плохие парни» — продукт своего времени и режиссерского гения Майкла Бэя. Смешное, яркое, взрывное кино, сделанное по всем правилам экшен-комедий о напарниках-противоположностях, оно было заряжено такой безумной энергией, что моментально пришлось зрителю по вкусу. Так что нет ничего удивительно, что студия Sony в поисках возможного хита обратилась к «Плохим парням», которые с удовольствием вновь взялись за пушки.

В «Плохих парнях навсегда» Маркус Бёрнетт (Мартин Лоуренс) окончательно рассорился с другом и напарником Майком Лоури (Уилл Смит), оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно он вынужден разбираться с молодыми наглыми партнерами по специальному отряду.

«Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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