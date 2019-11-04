Стартовали съемки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

Исполнители главных ролей в сериале «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн и Энтони Маки объявили в Instagram о начале съемок проекта. Или попытались это сделать — актерам потребовалось несколько попыток, прежде чем они смогли нормально произнести текст о старте производства.

Маки впоследствии вывесил в Twitter именные кресла персонажей:

Маки и Стэн вновь сыграют в сериале героев, знакомых зрителю по полнометражным фильмам студии Marvel. Эмили ВанКэмп появится в роли Шэрон Картер (агент 13), а Даниэль Брюль вернется в образе Земо — выходца из Заковии, разбившего Мстителей в «Противостоянии». Уайатт Рассел сыграет Джона Уокера, также известного как Агент США — правительственного оперативника, созданного американскими властями в качестве замены для Капитана Америка.

Сюжет сериала не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Кари Скогланд занимает режиссерское кресло проекта. Дерек Колстад работает над сценарием совместно с Малкольмом Спэллманом.

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