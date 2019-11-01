Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и еще 23 новости выходных

Пейтон Рид поставит третьего «Человека-муравья»

Основной актерский состав первых двух фильмов вернется в продолжении. Проект пока находится на ранней стадии разработки, и какие-либо подробности отсутствуют. Точная дата релиза третьей части не сообщается.

Источник: Deadline

Билли Магнуссен получил роль в сериале «Сделано для любви»

Главная героиня проекта — жена миллиардера, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Он позволяет мужу отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о ее чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега. Патрик Сомервилль разработает для стрим-сервиса HBO Max экранизацию одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел.

Источник: Deadline

Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» выйдет 8 апреля 2022 года

Детали сюжета не раскрываются. Ожидается, что в продолжении появятся новые версии Человека-паука из альтернативных вселенных, среди которых Человек-паук 2099 года и Железный Паук.

Скотт Иствуд присоединился к актерскому составу триллера Гая Ричи «Инкассаторский грузовик» (Cash Truck)

Сюжет картины, ранее называвшейся «Осторожность», основан на французской ленте «Инкассатор». Оригинал рассказывал об Александре Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель. Главным героем версии Ричи станет рассудительный и загадочный Эйч (Джейсон Стэйтем), сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе.

Источник: Deadline

Джессика Честейн исполнит главную роль в драме «Теряя Клементайн» (Losing Clementine)

Главная героиня картины — всемирно известная художница Клементайн Притчард, которая вконец устала от происходящего. Спустив лекарства в унитаз, она дает себе месяц, чтобы разобраться с делами, после чего намерена покончить с собой. Так она неожиданно наталкивается на старый семейный секрет и узнает о трагедии, которую пришлось пережить ее матери и сестре. Режиссер — Лусия Пуэнсо.

Источник: Deadline

Постеры фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Российская премьера приключенческой картины состоится 12 декабря 2019 года.

Александра Шипп, Ванесса Хадженс и Робин де Хесус снимутся в мюзикле «Тик-так, бум!»

Основанный на одноименной бродвейской постановке фильм расскажет о жизни композитора и драматурга Джонатана Ларсона, автора «Ренты». Действие картины разворачивается в 1990 году. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как рассчитывает Джон, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. В жизни Джона все непросто. Его подружка Сюзан устала ждать, пока бойфренд добьется успеха, а его лучший друг оставил мечты и устроился на престижную работу в рекламном агентстве. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает переживать, что впустую потратил прожитые годы. Лин-Мануэль Миранда дебютирует в режиссуре и поставит мюзикл.

Источник: Deadline

Ридли Скотт снимет драму об убийстве Маурицио Гуччи

Основанный на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», фильм расскажет о событиях 1995 года, когда после продажи акций компании Gucci на 170 млн долларов Маурицио Гуччи был застрелен киллером у своего офиса. Впоследствии выяснилось, что убийцу наняла его бывшая жена Патриция Реггани, которую в картине сыграет Леди Гага.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Банкир»

В центре сюжета — история афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-е годы основали успешное агентство недвижимости. Избегая расовые ограничения, они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения.

Сью Кролл спродюсирует экранизацию романа «Город женщин» Элизабет Гилберт

Действие книги разворачивается в Нью-Йорке 1940-х, где 19-летняя Вивиан Моррис пытается покорить театральный мир. По прошествии многих лет она вспоминает о событиях прошлого, когда была юна и пыталась разобраться с проблемами секса и любви.

Источник: Deadline

Ченнинг Татум исполнит главную роль в драме «Саундтрек тишины» (Soundtrack of Silence)

Сюжет картины вращается вокруг Мэтта и Норы Хэй, сохранивших свою любовь с помощью любимой музыки. В колледже Мэтту поставили диагноз, что в будущем он полностью лишится слуха. Чтобы не потерять свои самые ценные воспоминания, среди которых знакомство с будущей женой Норой, он запомнил наизусть все свои любимые песни.

Источник: Variety

Кадр из фильма «Черри»

Драма, основанная на одноименном автобиографическом романе Нико Уокера, рассказывает об отставном армейском медике, вернувшемся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжелыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берется грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. Книгу о своих злоключениях он писал в тюрьме. Джо и Энтони Руссо занимают режиссерское кресло картины.

Зак Эфрон исполнит главную роль в комедии «Король джунглей» (King of the Jungle)

Главный герой — репортер журнала Wired Ари Фурман, который берется взять интервью у Джона Макафи, создателя антивируса McAfee. Эксцентричный программист давно оставил цивилизацию и теперь живет в джунглях Белиз, на восточном побережье Центральной Америки, где создал для себя настоящую крепость, напичканную оружием, и где царят безумие и разврат. Фурман намерен просто обсудить с Макафи его достижения, но вместо этого оказывается втянутым в мир паранойи и убийства. Гленн Фикарра и Джон Рекуа поставят картину.

Источник: THR

Мэл Гибсон и Фрэнк Грилло снимутся в триллере Джо Карнахана «Лео из Толедо» (Leo From Toledo)

В центре сюжета — бывший киллер, ранее работавший на мафию Канзас-Сити. Страдающий от провалов в памяти, он скрывается в программе по защите свидетелей, пока прошлое в итоге не настигает его. Теперь он должен спасти не только себя, но и свою дочь и внучку.

Источник: Deadline

Трейлер мини-сериала «Рождественская песнь»

Новая экранизация Чарльза Диккенса увидит свет в декабре 2019 года.

Куин Латифа исполнит главную роль в ремейке сериала «Уравнитель»

Как и в случае с оригиналом, сюжет вращается вокруг частного детектива, обладающей большим количеством связей и готовой решить чужие проблемы, когда другого выхода нет. Деловое отношение, сочувствие к проблемам клиента и огромный опыт в разрешении различных проблем делают ее настоящим профессионалом своего дела. Проект разрабатывается для канала CBS.

Источник: Deadline

Кэй Кэннон поставит байопик «Дель и Чарна» (Del & Charna)

Картина расскажет о многолетних отношениях Деля Клоуза и Чарны Халперн, основавших одну из лучших американских школ импровизации. Они не только помогли десяткам звезд научиться правильно вести себя на сцене, но постоянно поддерживали друг друга, вместе преодолев множество проблем.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Охотники»

Проект основан на реальной истории и рассказывает о группе американских граждан, которые в 1970-е занялись выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен нацистов, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны. Премьера сериала состоится в 2020 году.

Сандра Буллок исполнит главную роль в безымянной драме

В центре сюжета — Рут Слэйтер, вышедшая из тюрьмы после срока за жестокое преступление. Она рассчитывает вновь стать частью общества, но окружающие не торопятся принимать бывшую заключенную. Единственная возможность искупить прошлые ошибки — младшая сестра Рут, которую та была вынуждена оставить.

Источник: Collider

Paramount выпустит драму о шахматисте-вундеркинде

Безымянная картина расскажет о восьмилетнем Тани Адевуми, который вместе с семьей бежал из Нигерии и нашел кров в приюте для бездомных в Нью-Йорке. Там он узнал о шахматах и уже через два года, в 2019 году, одержал победу на нью-йоркском чемпионате.

Источник: Deadline

Постер комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Фильм ожидается в российских кинотеатрах 12 декабря 2019 года.

Дуэйн Джонсон сыграет чемпиона по смешанным единоборствам Марка Керра

Картина «Машина разрушения» (Smashing Machine) — драматическая история Керра, двукратного чемпиона UFC. Проект пока находится на ранней стадии разработки, но предполагается, что сюжет расскажет о пути Керра к успеху.

Источник: Deadline

Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Тахар Рахим снимутся в триллере «Заключенный номер 760»

Сюжет картины вращается вокруг Мохаммеда ульд Слахи, который содержался в тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинения с 2002 года до его освобождения 17 октября 2016 года. В застенках тюрьмы его поддерживали только адвокат Нэнси Холландер и ее помощница Тери Дункан, пытавшиеся освободить Слахи. В итоге их действия помогли обнаружить масштабный заговор и раскрыть деятельность жестокого военного прокурора, лейтенанта Стюарта Кауча. Режиссер — Кевин Макдональд.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Весело счастливо»

В комедийном проекте Netflix патриарх большой семьи должен сохранить баланс в родственных отношениях и не поссориться с дочерью, заявившейся домой с новым парнем. Сериал выйдет на стрим-сервисе 28 ноября 2019-го.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.