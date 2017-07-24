Райан Рейнольдс поиздевался над удалением усов Генри Кавилла в «Лиге справедливости»

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Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс решил убить трех зайцев одним ударом: напомнить об акции Movember, порекламировать свой джин Aviation и попутно потроллить создателей «Лиги справедливости». «Почувствуете ли вы себя супергероем, выпив джин Aviation? — говорит Рейнольдс в ролике. — Мне откуда знать?» После глотка джина усы актера закрывает плохой спецэффект, напоминающий верхнюю губу Супермена в «Лиге справедливости».

Усы Генри Кавилла — один из самых известных примеров последнего времени, когда попытка исправить положение во время постпродакшена обернулась провалом. Летом 2017-го актерский состав «Лиги справедливости» отправили на пересъемки. В процессе работы возникла неожиданная проблема: Кавилл уже снимался в блокбастере «Миссия невыполнима: Последствия», где его персонаж, агент ЦРУ, носит усы. Студия Paramount не разрешила актеру сбрить их, из-за чего Warner пришлось потратить несколько миллионов долларов, чтобы стереть усы цифровым способом. В результате на экране появился Супермен, чья верхняя губа двигалась очень странно и выглядела мертвой.

Акция Movember посвящена проблемам физического и психологического здоровья мужчин и берет свое начало в 2004 году, когда несколько австралийских мужчин решили не бриться в течение ноября, чтобы привлечь внимание к раку. В последующие годы движение захватило весь мир и в итоге переродилось в полноценный благотворительный фонд.

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