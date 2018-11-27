Съемки «Фантастических тварей 3» стартуют весной 2020 года

Весной 2020 года Дэвид Йейтс вновь займет режиссерское кресло франшизы «Фантастические твари и где они обитают» и приступит к съемкам третьей части. Стивен Кловз напишет сценарий «Фантастических тварей 3» совместно с Дж. К. Роулинг. Основной актерский состав, включая Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда, вернется в продолжении.

Сюжет или официальное название третьей части не раскрываются. Известно лишь, что действие сиквела развернется в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

Серия «Фантастические твари» стартовала в 2016 году. Первый спин-офф франшизы «Гарри Поттер» привлек зрителя и собрал в прокате 814 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов. Студия сразу начала работу над продолжением, которое вышло в 2018-м, но не смогло повторить успех оригинала (653 млн долларов при увеличенном бюджете в 200 млн долларов).

Средние показатели сиквела, однако, не остановили студию, которая планирует выпустить в общей сложности пять серий «Фантастических тварей». Третий фильм ожидается в кинотеатрах 12 ноября 2021 года. Изначально продолжение «Преступлений Грин-де-Вальда» должно было выйти осенью 2020-го, но студия решила дать сценаристам и режиссеру больше времени, чтобы они могли нормально подготовиться к съемкам картины.

Источник: Deadline

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.