Тизер сериала «Новый Папа»: Помпезный и ленивый Джон Малкович правит Ватиканом

ВчераОбсудить0

«Я безответственен. Я ленив. Я помпезен. Я самолюбив», — признается в свежем тизере сериала «Новый Папа» герой Джона Малковича, новый глава католической церкви. Создатель проекта Паоло Соррентино дает понять, что понтифик Малковича, Иоанн Павел III, совсем не похож на Ленни Беллардо в исполнении Джуда Лоу. Его мало волнуют религия и состояние вверенной ему церкви, но он очень любит внимание, идущее в комплекте с должностью.

В финале «Молодого Папы» Ленни Белардо впал в кому, из которой не выбираются, так что кардиналам ничего не остается, кроме как выбрать нового понтифика. Им становится Иоанн Павел III. Он уже готов повести католическую церковь в нужном, как видится кардиналам, направлении, когда Ленни приходит в себя и миллиарды католиков оказываются в непростой ситуации.

«Новый Папа» стартует в январе 2020 года, но точная дата премьеры пока не сообщается. Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

Смотрите также

Трейлер сериала «Ведьмак»: Генри Кавилл рубит монстров с плеча

31 октября
Трейлер сериала «Ведьмак»: Генри Кавилл рубит монстров с плеча

Трейлер второго сезона сериала «Конец ***го мира»: Печальная свадьба Алисы

30 октября
Трейлер второго сезона сериала «Конец ***го мира»: Печальная свадьба Алисы

Трейлер сериала «Мандалорец»: Одинокий воин далекой-предалекой галактики

29 октября
Трейлер сериала «Мандалорец»: Одинокий воин далекой-предалекой галактики

«Засчитаем как одно из твоих приключений»: Трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

7 октября
«Засчитаем как одно из твоих приключений»: Трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Екатерина Великая»: Псевдоисторический сериал о сильных женщинах

Вчера
«Екатерина Великая»: Псевдоисторический сериал о сильных женщинах

Макбет в камуфляже: Как кино делает Шекспира современным

Вчера
Макбет в камуфляже: Как кино делает Шекспира современным
Блог команды

Просмотр офлайн и новые вкладки в мобильном приложении

Вчера
Просмотр офлайн и новые вкладки в мобильном приложении

Трейлер боевика «Плохие парни навсегда»: Мартин Лоуренс и Уилл Смит взрывают экран

Вчера
Трейлер боевика «Плохие парни навсегда»: Мартин Лоуренс и Уилл Смит взрывают экран

Стартовали съемки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

Вчера
Стартовали съемки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»
Выбор редакции

Пересматриваем в ноябре: «Кошмар на улице Вязов» и «Сонная Лощина»

3 ноября
Пересматриваем в ноябре: «Кошмар на улице Вязов» и «Сонная Лощина»
Сериалы

Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple

1 ноября
Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании