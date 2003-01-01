Тизер сериала «Новый Папа»: Помпезный и ленивый Джон Малкович правит Ватиканом

«Я безответственен. Я ленив. Я помпезен. Я самолюбив», — признается в свежем тизере сериала «Новый Папа» герой Джона Малковича, новый глава католической церкви. Создатель проекта Паоло Соррентино дает понять, что понтифик Малковича, Иоанн Павел III, совсем не похож на Ленни Беллардо в исполнении Джуда Лоу. Его мало волнуют религия и состояние вверенной ему церкви, но он очень любит внимание, идущее в комплекте с должностью.

В финале «Молодого Папы» Ленни Белардо впал в кому, из которой не выбираются, так что кардиналам ничего не остается, кроме как выбрать нового понтифика. Им становится Иоанн Павел III. Он уже готов повести католическую церковь в нужном, как видится кардиналам, направлении, когда Ленни приходит в себя и миллиарды католиков оказываются в непростой ситуации.

«Новый Папа» стартует в январе 2020 года, но точная дата премьеры пока не сообщается. Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

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