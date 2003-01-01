Американский бокс-офис: «Терминатор» лидирует, но это катастрофа

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 1 по 3 ноября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

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1. «Терминатор: Темные судьбы» (1-я неделя), 29 млн долларов, 4086 кинотеатров

Терминатор обещал вернуться и сдержал слово. Но возвращение оказалось не очень триумфальным. По статистике, результат «Терминатора» худший для первого места в ноябре со времен «Игры Эндера» (это 2013 год). Paramount, Fox и Skydance, а также примкнувшая к ним китайская компания Tencent вложили в «Темные судьбы» 180 млн долларов, и это не считая расходов на рекламу. С такими тратами предполагалось, что шестой «Терминатор» станет не просто лидером бокс-офиса, а настоящим хитом. Но в реальности даже 80 миллионов американских сборов — это оптимистичный прогноз. Чистые убытки, по подсчетам аналитиков, могут достичь или даже превысить 100 млн долларов.

Только что Paramount уже потерпела одну крупную неудачу с фантастическим боевиком «Гемини». Тот фильм снят по оригинальному сценарию, и после неудачного первого уик-энда аналитики говорили о том, что для продюсеров «Гемини» станет очередным аргументом против непроверенных сюжетов. Теперь же пишут прямо противоположное: не нужно было оживлять тридцатилетнюю франшизу про киборгов, для нового поколения зрителей имя Сары Коннор — пустой звук, Шварценеггер и Линда Хэмилтон слишком постарели. А то, что продюсером фильма значится Джеймс Кэмерон, вряд ли может по-настоящему произвести на кого-то впечатление. В конце концов, четвертый и пятый «Терминаторы» последовательно проваливались. Можно было бы уже и заметить тенденцию.

Но, скорее всего, дело не во франшизах, а в том, что новый «Терминатор» неинтересно придуман. Достаточно вспомнить, как эффектно выглядел недавний сиквел еще одной франшизы из 1980-х — «Безумного Макса». В отличие от фильма Джорджа Миллера, работа его однофамильца Тима слишком осторожна, она пытается одновременно угодить поклонникам старых «Терминаторов» и привлечь новых зрителей при помощи не самых остроумных приемов. Помимо прочего, «Темные судьбы» представляют собой еще и гендерный поворот в традиционно мужской (хотя и с оговорками) франшизе: главные героини нового фильма — женщины. Но практика показывает: сама по себе такая рокировка не работает, для начала надо придумать интересных женских персонажей.

2. «Джокер» (5-я неделя), 13,9 млн долларов (-27,7%), 3519 кинотеатров (-417)

С каждой неделей динамика «Джокера» становится все лучше. В этот уик-энд потеряно всего 27% от прошлого. Суперзлодей из вселенной DC в шаге от 300 миллионов в Америке, а во всем мире он вплотную приблизился к миллиарду. В Европе он держится на первом месте уже пять недель подряд.

3. «Малефисента: Владычица тьмы» (3-я неделя), 12,2 млн долларов (-37,1%), 3820 кинотеатров (+30)

Несмотря на слабые результаты, «Малефисента» в третью неделю проката пока не начала терять кинотеатры. Но сборы фильма с Анджелиной Джоли растут слишком медленно для настолько дорогой постановки. За 17 дней проката в США и Канаде «Владычица тьмы» заработала 84 млн долларов. Это меньше, чем у любого большого релиза Disney в этом году. Даже неудачный «Дамбо» после трех уик-эндов собрал 90 миллионов.

4. «Гарриет» (1-я неделя), 12 млн долларов, 2059 кинотеатров

«Гарриет», выпущенная компанией Focus Features, стартовала лучше ожиданий. Мало кто пророчил фильму больше 10 млн долларов. Биография Гарриет Табмен, аболиционистки, которая боролась с рабством в середине XIX века, сделана относительно недорого для исторического фильма (за 17 млн долларов). Среди актеров и съемочной группы практически нет известных имен. Режиссером и сценаристом байопика стала Кейси Леммонс, главную роль сыграла Синтиа Эриво, которую можно было видеть во «Вдовах» Стива МакКуина и «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“». Зато картина вызывает огромный интерес у зрителей: на CinemaScore она имеет высшую оценку A+. Это значит, что у «Гарриет» будет хорошее сарафанное радио и сборы в следующие недели будут снижаться не очень быстро.

Для Focus Features это второй большой успех подряд после «Аббатства Даунтон», собравшего в американском прокате 94 миллиона. Впервые за 15 лет независимая студия выпускает друг за другом два релиза со сборами выше 10 миллионов в первый уик-энд (предыдущим рекордсменом была Miramax). Это хорошие новости: фильмы для взрослой публики на серьезные темы тоже способны зарабатывать в кинотеатрах. Особенно если они немного стоят, а продюсеры хорошо представляют себе свою аудиторию. В случае с «Гарриет» это афроамериканцы (около 50% зрителей в первые выходные) и взрослые женщины (62% публики — женщины, 59% — старше 35 лет).

5. «Семейка Аддамс» (4-я неделя), 8,5 млн долларов (-29,2%), 3607 кинотеатров (-495)

Анимационный перезапуск «Семейки Аддамс» хорошо прошел в выходные после Хеллоуина и теперь будет постепенно завершать прокат. Основные деньги он уже собрал — 85 миллионов в Америке и еще 44 миллиона за границей. Для такого кино это неплохой результат.

6. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (3-я неделя), 7,4 млн долларов (-37,8%), 3337 кинотеатров (-131)

Зомби-комедия Рубена Фляйшера с тремя оскаровскими артистами в главных ролях не так ярко блистает в прокате, как того хотелось бы Sony Pictures, но для своего жанра собирает хорошо. У «Контрольного выстрела» сейчас почти 60 миллионов общего бокс-офиса.

7. «Обратный отсчет» (2-я неделя), 5,9 млн долларов (-34%), 2675 кинотеатров

Малобюджетный хоррор о приложении для телефона, прямо скажем, не самый интересный прокатный кейс этого года, и в первой десятке он проведет еще максимум неделю. «Обратный отсчет» неплохо выдержал вторую неделю. Обычно хорроры теряют во второй уик-энд не меньше половины сборов, но это связано, скорее всего, исключительно с фактором Хеллоуина. За 10 дней фильм заработал 17,8 миллиона.

8. «Черный и синий» (2-я неделя), 4,1 млн долларов (-51,7%), 2062 кинотеатра

Прокатная история «Черного и синего» заканчивается, едва начавшись. Ничего другого и не ожидалось: это честное кино категории Б без особенных амбиций. Всего у релиза Screen Gems 15 миллионов в прокате.

9. «Сиротский Бруклин» (1-я неделя), 3,7 млн долларов, 1342 кинотеатра

Эдвард Нортон дебютировал в режиссуре уже почти 20 лет назад ромкомом «Сохраняя веру». Его второй фильм — нуар о частном детективе. Актерский состав здесь солидный: играют сам Нортон, Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис. Но старт с 3,7 миллиона нельзя назвать образцом успеха. Warner Bros. показала «Сиротский Бруклин» на нескольких престижных фестивалях, но на Rotten Tomatoes у него только 61% положительных рецензий. Для такого кино, очевидно, предназначенного для ограниченного проката, это проблема. Студия знала, что при плохой критике не может выпустить «Сиротский Бруклин» в нишевый прокат с расчетом на сарафанное радио и награды, так что пришлось сразу начинать с тысячи с лишним копий и пытаться как можно быстрее заработать как можно больше. Скорее всего, эта неделя первая и последняя, когда мы видим «Сиротский Бруклин» в первой десятке.

10. «Стражи Арктики» (1-я неделя), 3,1 млн долларов, 2844 кинотеатра

По-настоящему ужасные цифры у мультфильма об арктических зверях, который вышел широким экраном, но едва не проиграл место в десятке корейским «Паразитам». «Стражи Арктики» разговаривают голосами Анжелики Хьюстон, Джеймса Франко, Джереми Реннера и Алека Болдуина, но в данном случае это едва ли не единственный фактор, способный привлечь публику. Пресса безжалостна к «Стражам»: немногие критики, посмотревшие мультик (пресс-показы на всякий случай не проводились), не нашли в нем ни одной интересной идеи. Так что до кинотеатров не дошли даже дети.

Сразу за пределами первой десятки — «Паразиты», победитель Каннского фестиваля и вероятный лауреат «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке. С бокс-офисом в 7,5 миллиона работа Пон Чжун-хо — самый успешный корейский фильм в истории американского проката. От «Паразитов» немного отстал победитель Торонто «Кролик Джоджо», который может на следующей неделе оказаться и в первой десятке, если Fox Searchlight еще расширит его прокат. Кроме того, Netflix выпустил в восьми кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса «Ирландца» Мартина Скорсезе. По свидетельствам очевидцев, показы идут с аншлагами, но Netflix, по своему обыкновению, не раскрывает статистику.

В ближайшие выходные в широком прокате в Америке будет сразу пять новых релизов. Крупнейший среди них — «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга о повзрослевшем мальчике из «Сияние».