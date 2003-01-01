8 лучших трейлеров недели: Ведьмак, Дракула и Мандалорец

«21 мост»

Остросюжетный продюсерский проект Джо и Энтони Руссо рассказывает о детективе, который специализируется на поимке убийц других полицейских. Стоический и принципиальный Чедвик Боузман готов на все, чтобы найти преступников, но забывает, что далеко не все защитники правопорядка отличаются честностью.

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«Ведьмак»

Netflix по-крупному вложился в экранизацию Анджея Сапковского, чтобы во всех деталях показать на экране мир Геральта. Фанаты могут и дальше жаловаться на неверный выбор актеров, но пока проект выглядит как безжалостный убийца «Игры престолов», с помощью которого Netflix сможет одержать победу в стриминговых войнах против Apple TV Plus, Disney+ и HBO Max.

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«Джуманджи: Новый уровень»

Создатели сиквела «Джуманджи: Зов джунгли» нащупали золотую жилу комедии: достаточно поместить харизматичных и веселых стариков в молодые и подвижные тела. Благодаря этому Кевину Харту и Дуэйну Джонсону представилась редкая возможность сыграть Дэнни Гловера и Дэнни ДеВито, а зрителям — увидеть веселую приключенческую комедию, где старики пытаются разобраться в сложностях игровой логики.

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«Дракула»

Создатели «Шерлока» Марк Гейтисс и Стивен Моффат решили вернуть главному кровопийце былое величие. Дракула в исполнении Класа Банга выглядит жутковато, вокруг него происходит все самое пугающее и необъяснимое, а от тизера действительно веет чем-то потусторонним.

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«Конец ***го мира», второй сезон

Первый сезон сериала Netflix рассказывал о непростых отношениях Джеймса и Алмсы, которые хотели сбежать подальше от всех людей и побыть в одиночестве. Попытка закончилась печально, в живых осталась только она, и сил сопротивляться напору общества больше нет. Но жизнь — шутка непредсказуемая, и никогда не знаешь, как все в итоге обернется.

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«Мандалорец»

Сериал об одиноком охотнике за головами, который действует на окраине вселенной «Звездных войн» ,— сейчас главный козырь в рукаве нового стрим-сервиса Disney. Проект меньше всего напоминает полнометражные разухабистые приключения в далекой-предалекой галактике и в первую очередь фокусируется на жизнях обычных людей, существующих на периферии истории.

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«Отрезанные от мира»

Год назад Netflix объявил, что заказал производство нескольких сериалов из азиатских стран. Таиланд снимает, конечно же, хорроры. После разрушительного цунами группа учеников элитной школы, расположенной на острове, оказывается без средств связи и в очень затруднительном положении. К уже имеющимся бытовым проблемам вскоре добавляется еще одна: на острове начинает твориться какая-то чертовщина. Что-то вроде динамичной версии сериала «Остаться в живых».

«Сигнал 100»

Как мы знаем по художественным произведениям из Страны восходящего солнца, в японской старшей школе чаще всего происходят две вещи: романтика и массовые убийства. На этот раз классный руководитель решает поставить над подопечными дикий эксперимент и гипнотизирует учеников, чтобы они после определенных сигналов совершали самоубийства. Одна из учениц всеми силами пытается избежать ужасной участи и спасти одноклассников, количество которых тает на глазах.

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