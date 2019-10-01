Шон Бин во втором сезоне «Сквозь снег» и еще 19 новостей дня

Шон Бин получил роль во втором сезоне сериала «Сквозь снег»

Действие проекта будет развиваться спустя семь лет после того, как в результате катаклизмов Земля превратилась в кусок льда. Остатки человечества населяют гигантский поезд, беспрерывно наматывающий круги по железнодорожным путям, заранее проложенным через всю планету. В поезде царит строгая классовая иерархия — от правящей элиты в первых вагонах до угнетенных в хвосте. Кого сыграет Бин, не сообщается.

Источник: Deadline

Все члены киноакадемии смогут голосовать за фильмы в категории «Лучший международный игровой фильм»

Впервые за время существования премии все действующие члены Академии кинематографических искусств и наук смогут выбрать пять финальных номинантов в категории, которая ранее называлась «Лучший фильм на иностранном языке». На данный момент известен лишь лонг-лист всех фильмов, представленных на соискание номинации. Среди них — «Дылда» Кантемира Балагова и «Паразиты» Пон Джун-хо.

Источник: Deadline

Кристоф Вальц и Лили Коллинз снимутся в криминальной драме «Позолоченная ярость»

Сюжет фильма основан на реальном преступлении. В 2015 году 34-летний Томас Гилберт-мл. (Билл Скарсгард) застрелил своего отца, успешного инвестиционного банкира. Томас рос в комфорте, но всю жизнь думал, что Гилберт-старший считает его недостойным наследства. В конечном итоге напряжение между отцом и сыном привело к убийству. Чарли МакДауэлл занимает режиссерское кресло проекта. Джейк Джилленхол спродюсирует картину.

Источник: Deadline

Видео со съемок хоррора «Хеллоуин убивает»

Звезда франшизы Джейми Ли Кёртис опубликовала в Twitter видео со съемок сиквела и поздравила своих подписчиков с Хеллоуином.

Студия Universal и кинокомпания Blumhouse сейчас работают над двумя продолжениями «Хеллоуина». «Хеллоуин убивает» увидит свет 16 октября 2020 года. Второй фильм, «Хеллоуин заканчивается», ожидается в кинотеатрах 15 октября 2021-го. Дэвид Гордон Грин поставит оба фильма.

Джон Харлан Ким присоединился к актерскому составу триллера «Мелочи»

В центре сюжета — молодой, но талантливый детектив Бакстер (Рами Малек), который объединяется с изможденным помощником шерифа Диком (Дензел Вашингтон), чтобы поймать опасного серийного убийцу (Джаред Лето). У Дика талант замечать важные для дела детали, но его привычка игнорировать правила ставит Бакстера перед сложным выбором. Джон Ли Хэнкок поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Variety

Кейси Аффлек, Мишель Монахэн и Сэм Клафлин снимутся в триллере «Твой каждый вдох» (Every Breath You Take)

Картина расскажет о психотерапевте, чья успешная карьера оказывается под угрозой, когда его клиентка кончает собой. В попытке заглушить чувство собственной вины он приглашает к себе брата пациентки, чтобы тот познакомился с его женой и дочерью. Но появление незнакомца приносит с собой лишь больше хаоса. Режиссер — Кристин Джэффс.

Источник: Deadline

Грэм Кинг спродюсирует биографический фильм о группе Bee Gees

Bee Gees — музыкальная группа, основанная в 1958 году и состоявшая из трех братьев: лидер-вокалиста Барри Гибба, второго лидер-вокалиста Робина Гибба и клавишника-гитариста Мориса Гибба. Мировые продажи пластинок группы превышают 220 миллионов копий, что делает ее одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Проект расскажет о создании группы и ее пути к успеху.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Незавершенная работа»

Продюсерский проект Лилли Вачовски стартует на канале Showtime 8 декабря.

Шири Эпплби и Иветт Николь Браун снимутся в сериале Disney+ «Важная шишка»

В центре сюжета — темпераментный тренер университетской баскетбольный команды (Джон Стамос), уволенный после очередной вспышки гнева. Потеряв любимую работу, он вынужден тренировать команду частной школы для девочек. Билл Д’Элиа поставит пилотный эпизод сериала, разрабатываемого для стрим-сервиса Disney+.

Источник: Deadline

Анна Фэрис сыграет близнецов в комедии «Летнее безумие» (Summer Madness)

Главные героини фильма — сестры-близнецы, совершенно непохожие друг на друга. Жизнь одной давно катится под откос, тогда как другая наслаждается успехом. Первой давно не светит наследство богатой матери, но она все равно рассчитывает добраться до крупного денежного приза. Только сперва надо сделать так, чтобы ее проблемная семья выглядела идеальной. Джеймс Моттерн поставит картину.

Источник: Deadline

Брэннон Брага и Сет МакФарлейн экранизируют сборник рассказов Клайва Баркера «Книги крови»

Фильм будет состоять из трех новелл, основанных на рассказах Байкера. Один расскажет о психотерапевте, которая после смерти 7-летнего ребенка становится жертвой мошенника, выдающего себя за медиума. Героиней второй истории станет девочка, страдающая от мизофонии, резкой нетерпимости к звукам, и сбежавшая в Лос-Анджелес. Третий сюжет вращается вокруг профессионального киллера, которому предоставляется шанс отправиться на покой, если он добудет загадочную бесценную книгу. В картине снимутся Анна Фрил, Бритт Робертсон, Рафи Гаврон и Юл Васкес. Брага займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Кадр из экшен-комедии «Свободный»

«Свободный» — история рядового сотрудника крупного банка (Райан Рейнольдс), погрязшего в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

Лесли Манн исполнит главную роль в драматическом сериале Amazon «Власть» (The Power)

Действие сериала развернется в мире, где все девочки-подростки имеют необычную способность: они могут испускать из рук электричество, способное покалечить или даже убить человека. Это наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда. Рид Морано поставит 10-серийный проект.

Источник: Deadline

Дэвид Уилмот получил роль в сериале HBO Max «Станция 11»

Проект расскажет о мире, опустошенном эпидемией смертельного вируса. Выжившие должны возродить цивилизацию и сохранить остатки человечности. Шоураннер сериала — Патрик Соммервиль.

Источник: Deadline

Анна Кламски присоединилась к актерскому составу сериала «Изобретая Анну» (Inventing Anna)

Главная героиня проекта — нью-йоркская мошенница Анна Делви, также известная как Анна Сорокина (Джулия Гарнер). Под видом наследницы богатой немецкой семьи она проникла в высшее общество Нью-Йорка, где смогла провернуть несколько афер и получить деньги для роскошного образа жизни. В реальности она была бедной иммигранткой из России и не планировала возвращать потраченные средства. В итоге ее арестовали и приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Кламски сыграет журналисту, которая заинтересовалось историей Делви. Дэвид Фрэнкел поставит первые два эпизода сериала.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Трудные подростки»

По сюжету проекта популярный футболист Антон Ковалев, отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалева, который ранее был капитаном сборной России. Репутация не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.

Дэйв Франко исполнит главную роль в комедийном сериале «Сейчас» (The Now)

Главный герой проекта — Эд Пул, который собирается покончить жизнь самоубийством и неожиданно узнает от матери, что его брат только что покончил с собой (как и его отец задолго до него). Чтобы не оставлять мать одну, теперь он должен научиться жить дальше день за днем. Питер Фаррелли разработает сериал для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

NBC выпустит сериал «Уэллсвиль» (Wellsville)

В центре сюжета — ученая Элли, которую под предлогом возможного излечения ее смертельно больной матери заманивают на изолированный остров. На месте она понимает, что обитатели острова совсем не те, кем кажутся. Джордж Норти написал сценарий проекта.

Источник: Deadline

Канал Sky адаптирует бельгийский криминальный сериал «Отель „Бо Сежур“»

Оригинал рассказывает о Като, которая просыпается утром в комнате отеля «Бо Сежур» вся в крови. Она ничего не помнит о прошлой ночи. Постепенно она обнаруживает, что другие вокруг нее не в состоянии видеть ее и слышать. Девушка, видимо, убита при загадочных обстоятельствах, она беспомощна и испытывает эмоциональный шок вместе со своей семьей. Като должна разгадать тайну своей смерти, и чем ближе правда, тем более она шокирует.

Источник: Deadline

Глен Пауэлл и Джей Эллис исполнят главные роли в экшен-комедии стрим-сервиса Netflix

Актеры сыграют агентов секретной службы, приставленных охранять непутевого сына президента США. Когда во время поездки за границей юношу похищают, они должны приложить все усилия, чтобы вернуть его.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.