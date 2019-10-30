Сталлоне снялся в «Стой! Или моя мама будет стрелять» из-за Шварценеггера

Во время записи передачи «Джимми Киммел в прямом эфире» Арнольд Шварценеггер признался, что в начале 1990-х подтолкнул Сильвестра Сталлоне сняться в комедийном боевике «Стой! Или моя мама будет стрелять» — самом известном провале в карьере актера. По словам Шварценеггера, Сталлоне согласился на роль исключительно из-за попытки обойти звезду «Терминатора».

«Я прочитал сценарий, и это было откровенное говно. Давайте честно, — рассказал Шварценеггер. — Я говорю себе: „Я не буду сниматься в этом фильме“. Тогда они пришли к Слаю, а Слай позвонил мне и спросил: „С тобой разговаривали по поводу этого фильма?“ И я сказал: „Да, думал сняться в нем. Этот фильм — это же гениальная идея“. Когда он услышал об этом, поскольку мы тогда соревновались, то сказал: „Во что бы то ни стало я снимусь в этом фильме“. И фильм, разумеется, с треском провалился».

В 1980-е и 1990-е Сталлоне и Шварценеггер соревновались за звание главной звезды боевиков. Актеры постоянно пытались превзойти друга. В какой-то момент Шварценеггер попробовал сменить амплуа и показал отличный результат с комедиями «Близнецы» и «Детсадовский полицейский». «Стой! Или моя мама будет стрелять» должен был стать победой для Сталлоне, но в итоге чуть не убил карьеру актера. При бюджете в 45 млн долларов картина собрала в Штатах лишь 28 млн долларов и до сих пор считается одним из худших образцов кино 1990-х.

История Шварценеггера не осталась не замеченной Сталлоне, который опубликовал в Twitter ответное видео. По словам Сталлоне, он совершенно не переживает из-за того, что его обманом заставили сняться «в худшем фильме всех времен». Актер даже предложил поставить для Шварценеггера сиквел под названием «Стой! Или твоя бабушка надерет тебе задницу».

Актеры, похоже, решили вдохнуть новую жизнь в старую вражду. Ранее Шварценеггер к премьере «Рэмбо: Последняя кровь» выложил видео, в котором поздравляет Сталлоне с выходом фильма и смеется над ножом его героя.

Сейчас зрители могут увидеть Шварценеггера в боевике «Терминатор: Темные судьбы», билеты на который можно приобрести здесь.

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