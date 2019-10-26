Хеллоуин-2019: Самые интересные и веселые костюмы звезд

В конце октября по всему миру празднуют День святых, или Хеллоуин. Дети и взрослые в этот день наряжаются в странные и веселые костюмы, чтобы порадовать себя и окружающих. Звезды, разумеется, ничуть не хуже остальных и тоже любят расслабиться и примерить новый наряд.

КиноПоиск собрал самые любопытные экземпляры Хеллоуина-2019.

Чарли Кокс и Том Хиддлстон взяли главный приз Дня всех святых. Актеры переоделись в персонажей друг друга: Хиддлстон — в Сорвиголову, а Кокс — в Локи.

На одну из вечеринок Джессика Бил пришла в костюме мужа — Джастина Тимберлейка времен группы *NSYNC. Сам Тимберлейк был рядом с супругой в образе микрофона.

Эдгар Райт изобразил Доктора Смерть и провел Хэллоуин в компании Альфонсо Куарона, который переоделся Шоном из фильма Райта «Зомби по имени Шон». Бонус: Саймон Пегг в костюме Джека Торренса из «Сияния».

Анна Кендрик примерила образ героини Натали Портман из фильма «Черный лебедь».

Бри Ларсон переоделась в Бритни Спирс из клипа на песню «Baby One More Time».

Дженсен Эклс из сериала «Сверхъестественное» решил доказать, что из него получился бы отличный Бэтмен.

Кирнан Шипка, звезда «Леденящих душу приключений Сабрины», примерила образ милого дьявола.

Камила Мендес («Ривердэйл») сделала свою версию Рика из мультсериала «Рик и Морти» (смотрите онлайн эксклюзивно на КиноПоиске HD).

Актерский состав сериала «Черная комедия» нарядился как персонажи хоррора Джордана Пила «Мы».

Певица Холзи и актер Эван Питерс отдали дань уважения Insane Clown Posse и Мэрилину Мэнсону.

Нина Добрев отметила праздник в образе певицы Билли Айлиш.

Гэбриэл Юнион вспомнила о своей героине из фильма «Добейся успеха».

Ариана Гранде выбрала образ персонажа из сериала «Сумеречная зона».

Хайди Клум вновь доказала, что она королева Хеллоуина. Для праздника она сделала сложный костюм биомеханического зомби.

Финальный вариант:

Сара Мишель Геллар с мужем отправилась назад в будущее.

Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка были неузнаваемы в образах Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Также Харрис и Бартка вместе с детьми воспроизвели автопортреты знаменитых художников — Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Энди Уорхола и Фриды Кало.

А Брайан Крэнстон, кажется, вдохновился фильмом «Кошмар перед Рождеством».

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