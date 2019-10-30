Джордж Р. Р. Мартин прокомментировал закрытие приквела «Игры престолов»

В своем персональном блоге Джордж Р. Р. Мартин признался, что его опечалила новость о прекращении работы над сериалом «Долгая ночь» — спин-оффом «Игры престолов». Мартин отметил, что не знает, почему канал решил не заказывать производство полного сезона.

«HBO также объявил, что решил не продолжать работу над другим сериалом, находившимся в разработке, который я называл „Долгая ночь“ (хотя он был и остается без официального названия) и чей пилот отсняли прошлой весной и летом в Северной Ирландии, — пишет Мартин. — Действие безымянного пилота, который написала Джейн Голдман, поставила С. Дж. Кларксон и в котором Наоми Уоттс исполнила главную роль, разворачивалось за тысячи лет до событий „Игры престолов“ и „Дома дракона“, а сюжет рассказывал о Старках и Белых ходоках».

«Я, разумеется, был опечален новостью, что проект не станет сериалом, — продолжает писатель. — Джейн Голдман — потрясающая сценаристка, и я с удовольствием поработал с ней. Не знаю, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но не думаю, что это как-то связано с „Домом дракона“. Здесь речь никогда не шла об или-или. На телевидении есть место для нескольких „C.S.I.“ и „Чикаго“, а Вестерос и Эссос гораздо больше, с тысячелетней историей, легендами и персонажами, которых хватит на десяток сериалов».

«Я знаю, что Джейн и ее команда сейчас чувствуют разочарование, и я их понимаю. Благодарю за их усердную работу и желаю успехов в будущем», — добавил Мартин.

Мартин также заявил, что не собирается работать над «Домом дракона», пока не закончит «Ветра зимы» — шестой и предпоследний роман цикла «Песнь Льда и Огня». По словам писателя, он разработал приквел о Таргариенах вместе с Райаном Кондалом, но теперь полностью посвятил себя книге.

«Предполагается, что я в какой-то степени приму участие в работе над проектом, — заметил Мартин. — И кто знает, если все получится, то может у меня будет возможность написать сценарий для нескольких эпизодов, как я делал для первых четырех сезонов „Игры престолов“».

«Чтобы не возникало вопросов: я не собираюсь браться за какие-либо сценарии, пока не закончу и не сдам „Ветра зимы“, — продолжил писатель. — Зима все еще близко, и „Ветра“ для меня — первоочередная задача, как бы мне ни хотелось написать эпизод для „Дома“».

«Дом дракона» — адаптация романа Мартин «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: Not a Blog

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