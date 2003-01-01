Просмотр офлайн и новые вкладки в мобильном приложении

Теперь вы можете смотреть фильмы и сериалы в нашем приложении даже без интернета.

Скачивайте фильмы или эпизоды сериалов и берите их с собой куда угодно. Вы можете лететь на самолете, скрываться от цивилизации, возвращаться в 1985 год, отключать связь, да и просто беречь трафик — но не расставаться с кино.

Какие фильмы и сериалы можно загружать на устройство?

Загружать можно фильмы и эпизоды из сериалов по подписке, а также купленные фильмы.

Лайфхак для владельцев устройств c iOS: не сворачивайте приложение во время загрузки, и она пройдет быстрее. В свернутом приложении из-за особенностей работы iOS скорость может уменьшиться.

Рядом с кнопкой просмотра нет значка загрузки, почему?

Некоторые фильмы и сериалы нельзя загружать на устройство. Такое иногда случается, обычно дело в ограничениях правообладателей. Также сейчас недоступна загрузка арендованных фильмов, но мы работаем над этим вопросом.

Как долго загруженные фильмы и сериалы хранятся на устройстве?



Загрузки доступны для просмотра только определенное время:

фильмы и сериалы по подписке — начните просмотр в течение 30 дней и завершите его в течение 48 часов;

купленные фильмы — смотрите в течение 30 дней после загрузки.

Эти ограничения устанавливаются правообладателями. Не успеете посмотреть — ничего страшного: просто обновите загрузку, когда у вас появится время.

Как перейти к загруженным фильмам и эпизодам, если нет интернета?



Все сохраняется в «Загрузках» — ищите их в списке в нижней части главного экрана или в большом разделе «Онлайн-кинотеатр». Кстати, это тоже новость.

Обновленная навигация: вкладки «Главная» и «Онлайн-кинотеатр»

Вкладка «Онлайн-кинотеатр» отвечает за просмотр фильмов и сериалов и состоит из двух разделов: «Мое кино» и «Магазин».

• В разделе «Мое кино» собрано все, что вы можете посмотреть прямо сейчас: фильмы и сериалы по подписке, если она у вас есть, а также арендованные и купленные фильмы.



• В «Магазине» можно присмотреть что-нибудь новенькое для себя. Это может быть как подписка, так и отдельный фильм (если вы ищете фильм, который недавно шел в кинотеатрах, он, скорее всего, будет здесь).

Если у вас есть подписка на КиноПоиск, при входе в приложение вкладка онлайн-кинотеатра будет на переднем плане. В будущем приложение будет открываться с той вкладки, с которой вы ушли.

Спойлер: через некоторое время в приложении появятся табы — новые красивые элементы в нижней части экрана, с помощью которых можно будет легко переключаться между главными разделами.

Обновляйтесь — и ждем ваших отзывов!