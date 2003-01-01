Более удобная навигация и новая главная страница сайта. Уже скоро



Новая навигация по сайту: боковая, расширенная, в новой шапке к зиме

Теперь вы быстрее будете попадать и в любимые разделы, и в самые отдаленные уголки сайта: сама шапка стала компактнее, а все подразделы сведены в один список слева. На главной странице он всегда открыт, на остальных его можно быстро развернуть.

Новая главная: широкая и информативная

Главную страницу также ждут изменения. Она станет шире (владельцы больших мониторов, больше вам не придется вглядываться в центральную часть экрана), а значит, на ней будет больше места для самого важного и интересного:

• Появится новый раздел с редакционными материалами, которые помогут выбрать, что посмотреть в кино или онлайн.

• Из раздела «Продолжить просмотр» сотни тысяч подписчиков нашего онлайн-кинотеатра будут узнавать о выходе новой серии или одним кликом продолжать просмотр фильма или сериала с того же момента, где остановились.

• Самые обсуждаемые статьи, лента новостей и новые видео редакции будут представлены на главной гораздо нагляднее — наши читатели теперь ничего не пропустят.

Посмотрите на этом видео, как будет выглядеть новая главная страница и навигация:

Появится и еще несколько нововведений с полезными опциями и новыми форматами, в том числе списки популярных и самых ожидаемых фильмов сезона. Об этом мы обязательно расскажем позже.

Проверить новую навигацию в действии вы сможете уже через пару дней, а обновлять главную страницу мы будем постепенно с 7 ноября. В комментариях отвечаем на вопросы и ждем ваших замечаний и предложений.

Кстати, если хотите лично потестировать новую главную и навигацию раньше, напишите ниже пароль: That's life!