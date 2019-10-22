BadComedian отменил вручение премии «Михалоскор»

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Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов отменил церемонию вручения антинаграды «Михалоскор», которая должна была пройти 15 февраля 2020 года, через шесть дней после церемонии награждения премии «Оскар». Причины отмены не сообщаются. Начался возврат денег за купленные билеты.

«Михалоскор» — шуточная премия, которую BadComedian регулярно использует в своих обзорах в качестве награды для худших из худших. Сделанная в виде фигурки «Оскар», статуэтка названа в честь режиссера Никиты Михалкова и похожа на него внешне.

Награждение организовывала команда Outcon, занимавшаяся стендап-туром Баженова. Предполагалось, что церемония вручения антипремии пройдет при поддержке кинотеатра «Октябрь».

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр ivi заключил с Баженовым контракт на один год, назначив его «амбассадором хороших фильмов». В рамках сделки на сайте сервиса появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, а сам Баженов будет советовать подписчикам смотреть тот или иной фильм на ivi.

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