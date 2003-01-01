Трейлер «Джуманджи: Новый уровень»: Приключения Дэнни ДеВито в теле Дуэйна Джонсона

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Оригинальный трейлер:

Если «Джуманджи: Новый уровень» сможет повторить успех предыдущей части, то Дуэйн Джонсон станет частью очередной прибыльной франшизы. Все слагаемые успешного проката на месте: захватывающие приключения, отличный юмор, яркие персонажи и удивительные локации.

В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.

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