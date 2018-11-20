Российские кинокомпании заподозрили в выводе бюджетных средств в офшоры

В ходе проверки деятельности министерства культуры и подведомственного ему Фонда кино с 2017-го по сентябрь 2019-го Счетная палата выяснила, как используются государственные средства, выделенные на поддержку российского кинематографа, сообщает РБК.

В первую очередь, у проверяющих возникли вопросы относительно процессов оценивания заявок на господдержку. Их заинтересовала работа экспертных советов, объективность решений, критерии оценки.

Как отмечает Счетная палата, с 2017-го по 2019-й в состав экспертных советов входили представители индустрии, которые вместе с тем претендовали на господдержку. Именно их проектам впоследствии предоставлялось финансирование. Это приводит к конфликту интересов, но отсутствие в ведомстве документов, подтверждающих итоги отбора заявок, лишают проверку возможности выяснить, оценивали ли члены экспертного совета собственные проекты.

Внимание проверяющих также привлекла проблема, что при голосовании за проекты не учитывается успешность предыдущих работ заявителя в прокате. Так, на производство мультфильма «Урфин Джюс возвращается» на безвозвратной основе было выделено 200 млн рублей, тогда как предыдущая часть, «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», провалилась в прокате (207 млн рублей сборов при бюджете в 345 млн рублей).

Больше всего вопросов у представителей Счетной палаты вызвало то, как именно тратятся выделенные средства. По условиям договора получатель субсидии должен по окончании работы над проектом предоставить финансовую отчетность. Однако проверка показала: получатели финансирования перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости фильмов было направлено либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом ‪от одного до девяти сотрудников.

В Фонде кино факт вывода в офшоры бюджетных средств, выделенных на поддержку кино, опровергли. Представители организации заявили, что кинематографисты предоставляют в фонд все необходимые отчеты.

«Прежде всего хотелось бы обратить внимание корреспондентов и редакции РБК на необходимость внимательного изучения материалов перед публикации статей со столь громкими заголовками, — говорит представитель Фонда кино в беседе с «Бюллетенем кинопрокатчика». — В отчете Счетной палаты Российской Федерации нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры. Там приведен пример того, как российская кинокомпания заказывала услуги у зарубежной компании, действительно зарегистрированной на Кипре. При этом в отчете Счетной палаты Российской Федерации черным по белому написано, что речь идет о направлении собственных средств организации кинематографии. Законодательно не наложен запрет на заказ в рамках производственного процесса услуг, например, по созданию компьютерной графики, у организаций — нерезидентов Российской Федерации».

«Поэтому считаем недопустимым, когда уважаемое и авторитетное издание вводит всех в заблуждение. Сегодня же в адрес редакции будет направлено требование об опровержении ложных сведений. В целом по итогам проверки, проведенной Счетной палатой, в деятельности Фонда кино нарушений законодательства выявлено не было. Есть замечания по текущей деятельности, для исправления которых фонд, безусловно, примет меры», — добавили в фонде.

Источник: РБК